Українське "Пекло" для Росії: яка ціна ракети-дрона, як далеко летить і чи швидша за "Шахед"

6 грудня 2024 року світ дізнався про нову українську розробку – дрон-ракету "Пекло". У цей день у соцмережах президента Зеленського з'явився невеликий ролик і допис про цю зброю. У ньому представлено доволі велику партію ракетоподібних снарядів із серійними номерами аж до 69 і 88.

Президент розкрив таємницю та назвав ім'я виробу – "Пекло". Найголовніше ж, що це не прототип, а вже серійні зразки, що пройшли випробування в бойових умовах і тепер чекають слушної нагоди для їхнього застосування Збройними Силами України.

Дрон-ракета "Пекло". Наша, українська зброя, що вже має підтверджене бойове застосування. Сьогодні передали першу партію нашим Силам оборони. Тепер завдання – нарощувати виробництво та застосування. Дякую кожному й кожній, хто залучений до нашого оборонного виробництва, чий внесок допомагає Україні битися, – так президент Зеленський презентував "Пекло" для росіян.

24 Канал розповідає, що наразі відомо про "Пекло" та чого слід боятися росіянам.

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Утричі швидші за "Шахеди": як виникла ідея створити "Пекло"

"Пекло" – це приватна розробка, що з'явилась в межах ініціативи "Армія дронів", спільного проєкту Міноборони, Мінцифри, Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та UNITED24.

Цей проєкт передбачає, серед іншого, сприяння та заохочення розробників, а також допомогу в реалізації. Зокрема, розробники отримали можливість не "вигадувати велосипед", а попрацювати безпосередньо з "цільовою аудиторією" та дізнатися, чого вони хочуть.

Задум "Пекла" виник після консультації із військовими, які безпосередньо займаються дронами та знищують з їхньою допомогою росіян. Оператори БпЛА просили розробити бюджетний варіант, адже Україна наразі перебуває в ситуації, коли має бути "дешево та сердито",

– мовиться у статті ЕП.

Лише такий варіант може бути швидко масштабований і перетворитися з гарної, але складної розробки, на дійсно масовий продукт. Також військові розраховували на велику дальність – кілька сотень кілометрів у тил ворога.



Ракета-дрон "Пекло" / Фото з телеграм-каналу Германа Сметаніна

Так, у розробників виникла ідея поставити на дрон реактивний двигун. Це дозволило збільшити швидкість снаряда та відповідно ускладнити його перехоплення. Якщо в умовного "Шахеда" швидкість у районі 200 кілометрів на годину, то "Пекло" має приблизно 700 кілометрів на годину. І це власне робить "Пекло" гібридом, адже це дрон, що поводиться як крилата ракета.

Зазначимо, що військова наука не знає терміну "дрон-ракета", це швидше маркетинговий хід, підсвічений Офісом Президента ще з часів літньої презентації "Паляниці". Проте термін дає відсилку до історії виникнення проєкту та його еволюції.



Скриншот з відео ОП

У серпні 2023 року компанія (не називається з міркувань безпеки) розробила технічне завдання та перші ескізи. Проєкт розробки тривав рік, компанія-виробник сама профінансувала його, самі розробники оцінюють бюджет у декілька мільйонів доларів. Що дуже мало, а якщо врахувати час від ескізу до серії, то й поготів.

Ракета-дрон "Пекло" – основні характеристики

виробник – Україна,

тип – гібрид дрона та крилатої ракети,

статус – серійне виробництво з вересня 2024 року,

наявна кількість – близько 100,

бойове застосування – так,

система наведення – інерціальна та GPS,

вага бойової частини – 50 – 100 кілограмів,

дальність – 700 кілометрів,

швидкість – до 700 кілометрів на годину,

Двигун – малогабаритний турбореактивний,

ціна – невідома (але менш як 200 000 доларів).



"Пекло" під час презентації / Фото з телеграм-каналу Германа Сметаніна

Скільки коштує "Пекло" та чому є універсальним

Ціна одного снаряду не розголошується, але вона менша за ціну вогняної новинки 2023 року – дрона-камікадзе "Лютий", що став частим гостем на російських НПЗ. Той, нагадаємо, на старті серійного виробництва коштував приблизно 200 тисяч доларів. Нині ж ця сума може бути меншою.

Зверніть увагу! Відносна мала ціна пояснюється тим, що ракета на 70% складається з українських компонентів, вироблених державними та приватними компаніями. Ракета може працювати на різних двигунах, в залежності від їхньої доступності на ринку.

Це робить "Пекло" доволі універсальним і дуже зручним у виробництві. Також двигун розміщений на "Пеклі" зовні, що суттєво спрощує складання готового виробу та збільшує місце для корисного навантаження у корпусі самої ракеті.

"Пекло" має комбіноване наведення та поєднує GPS з інерціальною системою.

Остання під час запуску визначає точне положення ракети, а потім вираховує всі зміни положення ракети під час її віддалення від цієї точки відліку – висоти, курсу, а також кутів зносу через вітер.

Під час цих підрахунків неминуче накопичуються помилки, які не дають вивести ракету на ціль досить точно.

Виправити ситуацію допомагає GPS. Тож ця комбінація виступає як страховка та дає снаряду велику точність.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін під час презентації "Пекла" 6 грудня 2024 року розповів, що особливу увагу приділено питанню подолання ворожого РЕБ.



Серійні номери на ракетах-дронах "Пекло" / Фото з телеграм-каналу Германа Сметаніна

Сюрпризи для росіян

Більшість систем, що встановлені на ракеті – державна таємниця, але розробники "Пекла" обіцяють росіянам великі сюрпризи. Розробники наразі не розкривають, як саме відбувається запуск "Пекла", але кажуть, що у перспективі будуть можливі різні варіанти.

Аналіз фото та наявність на фюзеляжах ракет характерних кріплень вказує, що "Пеклу" притаманні "кола", що запускають із літаків. Утім, це може бути і якась особлива наземна пускова установка.

Якщо ж припущення про повітряний запуск "Пекла" правда, то українці вкотре зуміли здивувати, адже їм вдалося з нуля зробити дуже дешеву крилату ракету.



Президент Зеленський оглядає дрони-ракети "Пекло" / Фото з телеграм-каналу Германа Сметаніна

"Пекло" має велику дальність, що обчислюється сотнями кілометрів. Через це, зокрема, довелося зменшити вагу бойової частини. Проте корисне навантаження в межах 100 кілограмів – це дуже непогано.

Наприклад, сумнозвісні російсько-іранські "Шахеди" мають не більше 70 кілограмів. При цьому вже декілька років завдають Україні величезної шкоди та створюють значні проблеми для ППО. Але тепер росіяни знатимуть, що в цю гру можна зіграти вдвох.

Звідки така назва та коли Росія відчує українське "Пекло"

Наразі відомо про 5 бойових пусків "Пекла". Один із польотів завершився ураженням дорогої російської військової цілі. Отже, проєкт вже почав виходити в плюс.

Коли виріб був уже майже готовим, його продемонстрували військовим на полігоні. На одну з демонстрацій запросили й президента Зеленського. Саме він і запропонував назвати новинку "Пекло", оскільки ракета викликала в нього такі асоціації.

Як Зеленський презентував "Пекло": дивіться відео

Подальшу долю "Пекла" в серійному виробництві та масштабування визначить її застосування проти окупантів. Тоді стане відомо, наскільки технологія відповідає викликам війни та як саме її потрібно буде вдосконалювати.

Нині ж серійне виробництво "Пекла" триває вже 3 місяці (тобто з вересня 2024-го, а це означає, що з часу ескізів до серії пройшов рівно рік). За цей час вдалося виготовити близько 100 ракет. Очікується, що незабаром ефективність виробництва зросте.

Зазначимо, що "Пекло" – не єдина новинка сезону. Наразі Україна вже презентувала побратимів розробки – дрон-ракети "Паляниця" та "Рута".



Ракета "Рута" / фото Mikhail Kokorich

Крім того, очікується, що Україна отримає й потужніші ракети. І поки Путін лякає світ "Орешником", а його посіпаки розганяють фейк про 300 штук на рік, українці спокійно роблять свою справу.