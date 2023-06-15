Зброя терору: які особливості ракети Х-35, що загрожує Києву після перекидання комплексу "Бал"

У відчаї через поразки на фронті Росія шукає нові способи тероризувати Україну. Для цього ворог вирішив перекинути до Брянської області ракетні комплекси "Бал".

Російський комплекс "Бал" оснащений дозвуковими крилатими ракетами Х-35У. Що це за ракети та чи здатна ППО України подавити цю загрозу – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Х-35У схожа на смертоносну ракету Х-22

Комплекс "Бал" оснащений дозвуковими крилатими ракетами Х-35У і призначений уражати кораблі противника. Росіяни стверджують, що в результаті модернізації, проведеної у 2021 році, начебто вдалося збільшити дальність стрільби Х-35У із 260 до 500 кілометрів.

Дальності Х-35У все ще мало, щоб бити по умовних корабельних цілях України. До контрольованого узбережжя Чорного моря від Брянської області понад 500 кілометрів.

Відтак, перекидання комплексів "Бал" у Брянську область свідчить про плани Росії тероризувати Північ України, зокрема сакральний для Кремля Київ.

Військовий портал Defense Express порівняв ракету Х-35У з протикорабельною ракетою Х-22, якою Росія давно тероризує Україну. Саме цією ракетою росіяни в січні 2023 року стерли з лиця землі будинок у Дніпрі.

Чи можна збити ракету Х-35У

Хоча ракета Х-22 і крилата, однак її точність викликає багато запитань. На жаль, більшість ракет Х-22 силам ППО не вдалося перехопити. Збити цю ракету може ЗРК Patriot, однак не решта зенітних комплексів, що є в Україні.

На жаль, схожа ситуація з ракетою Х-35У. Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат заявив, що зенітним комплексам важко справлятися з ракетами, які летять понад 3,5 тисячі кілометрів на годину.

Водночас перехопити Х-35У здатні комплекси, що можуть ліквідувати балістичну загрозу, тобто Patriot. Цей американський ЗРК вже зарекомендував себе в Україні, адже кілька разів збив "Кинджал", який, за словами пропагандистів, "не має аналогів у світі", а також "Іскандери".

Звичайно, ці ракети летять доволі таки швидко, і реагувати на них важко. Можна впливати якимось іншими засобами, але я думаю, що комплекси, які здатні перехоплювати балістику, можуть з ними справлятися,

– сказав Ігнат.

Найкращим рішенням щодо ліквідації загрози буде знищення комплексів "Бал", які в Росії в дефіциті та в занедбаному стані. Однак, скільки таких ракет має Росія – невідомо.

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, військове керівництво України буде вживати заходи для протидії цій загрозі.

Чому Х-35У складно збити

Defense Express зазначає, що збиття ракети Х-35У, окрім швидкості, ускладнює і розмір ракети – 4,4 метра.

Для порівняння – довжина корпусу Х-101 складає 7,45 метра, Х-555 – 6,4 метра, ракета 3М14 "Калібр" – орієнтовно 6,2 метра. Відтак, її площа розсіювання менша.

Також ракету Х-35У складно виявити та збити, оскільки вона летить дуже низько – 10 – 15 метрів над поверхнею землі. Ракета призначена для польоту над водою, а таким чином вона притискається нижче до землі.

Окрім того, ракети Х-35У використовуються із повітряного базування – літаків і гелікоптерів. Водночас, на відміну від балістики, ракета Х-35 використовує плоску траєкторію польоту.

Скільки ракет "Бал" може випустити за один раз

До складу дивізіону комплексу "Бал" входять чотири пускові установки на 8 ракет кожна. Вони можуть дати сумарний залп до 32 ракет.

Для наведення Х-35У з комплексу "Бал" можуть використовуватись або дані з РЛС, або дані з безпілотника.

Водночас експерти Defense Express ставлять під сумнів дальність ракети Х-35У.

Зокрема, навіть російські пропагандисти у 2021 році говорили спочатку про 500 кілометрів, але потім заявляли про дальність "до 300 кілометрів".

Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат теж зазначив, що точної інформації про дальність ракети Х-35У – немає.

Точно ми знати не можемо, яка дальність ураження. Ну там 260 кілометрів, мабуть, є. Цього достатньо, щоб досягати певних об'єктів, по яких вони хочуть влучити з Брянської області,

– сказав він.

Ракета Х-35 має вбудовану систему навігації, яка дозволяє їй самостійно коригувати траєкторію польоту. Вона може летіти по прямій траєкторії до місця призначення або виконувати маневри, залежно від тактичної ситуації і програмування.

Що відомо про масу бойової частини Х-35У

У відкритих джерелах є інформація про масу бойової частини Х-35У, яка складає приблизно 145 – 150 кілограмів. Це менше, аніж більшість ракет, якими Росія атакує Україну. Однак це жодним чином не зменшує загрозу від цієї ракети.

Маса бойових частин ракет, якими Росія атакує Україну:

Х-22 – 900/1000 кілограмів,

"Калібр" – приблизно 450 кілограмів,

Х-101 – приблизно 450/500 кілограмів,

"Кинджал" – 500/600 кілограмів,

Іскандер-К – приблизно 480/700,

Іскандер-М – приблизно 480/700 кілограмів,

Х-555 – приблизно 400/450 кілограмів,

"Онікс" – приблизно 450 кілограмів.

Росія вже використовувала ракети Х-35У проти України

Восени та влітку 2022 року росіяни вже застосували проти України ракети Х-35У.

Зокрема, 22 червня 2022 року росіяни провели масований ракетний обстріл інфраструктурних об'єктів у Миколаївській та Одеській областях.

Для проведення ударів окупанти використали одразу 10 крилатих ракет – дві ракети типу Х-35 зі складу берегового протикорабельного комплексу "Бал" та вісім ракет типу П-800 "Онікс" зі складу берегового протикорабельного комплексу "Бастіон".