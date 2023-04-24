Крилаті ракети Х-50 "Оріон": останній аргумент Путіна чи гроші на вітер

У грудні 2022 року росіяни пафосно повідомили, що "калібри" не закінчаться ніколи, але вкотре збрехали. Зараз ракетний потенціал агресора стрімко вичерпується, а вся надія Москви – на новий "дешевий і сердитий" проєкт крилатих ракет Х-50 "Оріон".

Чи не вперше в публічному просторі про Х-50 заговорили в квітні 2023 року. Тоді заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов повідомив про плани Росії розпочати серійне виробництво цих ракет для масованих ударів по Україні восени. 24 Канал проаналізував, що це це за проєкт і чи слід через це турбуватися нашим силам ППО.

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Дорогоцінні та примітивні Х-50

Розробка проєкту Х-50 почалася ще в 2017 році, хоча справедливіше було б говорити про відродження замороженого у 1990-их роках минулого століття проєкту ракет середньої дальності. Тоді проєкт мав назву "Іздєліє 715", нині ж росіяни реанімували його як "Іздєліє 720" (принаймні, так вважають експерти з видання Defence Express).

Засвітили нову розробку росіяни під час візити Дмітрія Мєдвєдєва на завод у підмосковну Дубну в лютому 2023 року.



Експозиція російських крилатих ракет в одному із цехів заводу "Радуга" під час візиту Мєдвєдєва, в правому куті можна помітити ракету "Изделие 720" / фото росЗМІ

Проєкт Х-50 – довго залишався на папері й не був реалізований. Росіяни створили чимало Х-101 – старших братів Х-50. І вважали себе повноцінними господарями ситуації. Втім, реалії виявилися жорстокими для амбіцій "другої армії світу".

Ракета Х-101 – дуже коштовна річ.. На ній можна значно більше "розпиляти грошей", що активно й здійснювалося, адже "розпаковка" ракети Х-101 показує наявність у ній примітивної електроніки та фіксує явну невідповідність ціні.

Але навіть не це головна проблема – всередині цих ракет є чимало деталей, що стали просто недосяжними для росіян в умовах посилення санкцій та контролю за їхнім дотриманням. Таким чином росіяни змушені були реанімувати проєкт Х-50 як менше технологічну та більш дешеву версію Х-101. Нині саме на ці ракети росіяни покладають останні надії як на аргумент у війні проти України та її цивільної інфраструктури. Інші аргументи вже вичерпано.

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Х-50 – основні характеристики

клас: повітря – земля,

земля, носії: Ту-95МС, Ту-22М3 і Ту-160,

Дальність польоту: 1 500 кілометрів,

швидкість: крейсерська 700 кілометрів на годину, максимальна – 950 кілометрів на годину,

950 кілометрів на годину, довжина корпусу – 6 метрів,

6 метрів, польотна маса – 1 600 кілограмів,

1 600 кілограмів, система постановки перешкод і пасток: у наявності.



Одне з небагатьох зображень Х-50 / фото росЗМІ

Які бомбардувальники можуть бути носіями

Окрема загроза полягає в тому, що ракети Х-50 задумували, як універсальні, тобто для застосування відразу з усіх типів російських стратегічних бомбардувальників – Ту-22М3, Ту-95МС і Ту-160.

По Ту-22М3 бойове навантаження заявлене до 8 ракет Х-50, із яких дві на зовнішній підвісці, шість – у бомбовідсіку на револьверній пусковій установці. По Ту-95МС заявлене навантаження по Х-50 складає до 14 ракет Х-50, зокрема до 6 ракет на внутрішній підвісці. По Ту-160 – до 12 ракет Х-50 на двох револьверних ПУ в бомбовідсіку.



Схематичне порівняння ракет Х-101, Х-59МК2 та Х-50 / ілюстрація росЗМІ

У чому потенційна небезпека Х-50

Воєнний експерт Олександр Коваленко говорить про Х-50 як про російський "рояль у кущах" та вказує, що система постановки перешкод і пасток, яка є в цій ракеті, може бути неприємним сюрпризом.

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Як виглядає Х-50 / ілюстрація росЗМІ

Втім, це наразі лише припущення, адже самі росіяни досі не знають, як система себе поведе в бойових умовах. Тобто проєкт несе сюрпризи і для самих окупантів.

Тільки на практиці можна буде дізнатися коефіцієнт корисної дії від цих елементів і наскільки ефективно їх можна буде оминати,

– Олександр Коваленко про теорію та практику.

Найголовніше, що Х-50 – не панацея, а вимушене рішення. При цьому, українські ППО/ПРО давно навчилися перехоплювати Х-101, а тому менш технологічні ракети за визначенням не можуть становити більшу небезпеку.

Економія заради економії

За відродження проєкту Х-50 росіяни беруться явно не від хорошого життя. Головна ідея –економія та збільшення кількості, за умови принесення в жертву якості.

Але виникає одразу кілька питань? А саме – як будуть виробляти ці "іздєлія"? Поява нової лінії вимагатиме додаткових витрат, переробки готових ліній виробництва Х-101. А Росія витрачає 3 – 4 дні на виробництво однієї такої ракети, за умови, що підвезли чергові "вірменські" пральні машини та є потрібна електроніка. А це означатиме згортання проєкту Х-101 на користь дешевших ракет, але водночас і менш ефективних.

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Головна фішка Х-101 – дальність (понад 5 000 кілометрів), у Х-50 дальність обмежується 1 500 кілометрами, тобто російській дальній авіації доведеться підлітали ближче й швидше вичерпувати власний ресурс (з яким і так не все гаразд).

На цей момент, зокрема, звернув увагу Олександр Коваленко для 24 Каналу.

Літак із ракетою Х-101, в якої дальність польоту скаладає 5 500 кілометрів, для здійснення пуску з необхідної локації пролітає набагато меншу дистанцію, ніж за пуску ракети, що має дальність польоту 1 500 кілометрів. Це означає, що для Х-101 витрачають менше ресурсу. Таким чином, застосування ракет Х-50 для російської авіації є економічно та технічно витратнішим. Літаки не лише витрачають більше палива, а й виробляють більше крихкого ресурсу їх вузлів і агрегатів, що неабияк зносилися. Хтозна, до чого це може призвести,

– воєнний експерт Олександр Коваленко вказує на неприємний шпагат для російський виробників крилатих ракет.

В умовах, коли Росія в технологічному вимірі швидко деградує, а командування вимагає збільшення кількості "виробів", це неодмінно вплине на якість. А відповідно, все частіше в Кремлі будуть відмовлятися від обстрілів України та зосередяться на бомбардуваннях Воронєжа, Бєлгорода та інших російських міст. Це об'єктивний процес і він вже почався, а тому ракети як і "гранати, які дають осічку приблизно 50 на 50" будуть вважатися цілком прийнятними пропорціями.

ТРДД-50 – один двигун на всіх

Ще один цікавий момент – більшість російських крилатих ракет мають один двигун – ТРДД-50. Його виробляє єдиний завод у Росії – "НПО "Сатурн". Таким чином, виробництво всіх ракет росіян зав'язано на потужності одного підприємства і критично від цього залежить.

Середній темп виробництва "Калібрів" оцінюють на рівні 14 на місяць, Х-101 – 26 на місяць, тобто в сумі – 40 одиниць. До цієї позначки теоретично можливо було б додати й Х-50, виробництво яких нібито має розпочатись літом. Скільки точно в рік у Росії можуть виробити ТРДД-50 – дискусійне питання.



Двигун ТРДД-50 / фото росЗМІ

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Тобто росіянам доведеться обирати – на які ракети ставити ці двигуни, а наростити та збільшити кардинально їхню кількість вони не можуть. Це означає, що Росія точно вже нічим не здивує, і на нову спробу спровокувати гуманітарну катастрофу в Україні у ворога буде значно менше ресурсів. Це аж ніяк не уніфікація, а агонія.

Після провалу "зимової кампанії", коли росіяни запустили по українській інфраструктурі 869 крилатих ракет (і безліч "мопедів"), попри значні втрати, українська енергетична система вистояла, а Україна не замерзла.

Нині ж на озброєнні ЗСУ з'явилися нові системи, зокрема, PATRIOT, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T тощо. Українські захисники неба отримали неябиякий досвід і будуть готові до будь-яких випробувань. І цих людей росіяни хочуть налякати ракетами Х-50, які ще навіть не виготовлені?