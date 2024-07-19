Знакова подія, – Сили ППО збили "Іскандер" над Одещиною
Джерело:Дмитро Плетенчук
Ракету з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", якою ворожа армія Росії вчора атакували Одеську область, вдалося збити.
Нагадаємо, ввечері 18 липня моніторингові канали писали про рух у бік Одеського району "Іскандер-М". Саме тоді у місті прогриміли вибухи.
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Збиття "Іскандера" над Одещиною
Про збиття "Іскандера" над Одещиною повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.
За його словами, ця подія є знаковою.
Кілька попередніх ракет били по нашій портовій інфраструктурі,
– зазначив Плетенчук.
Що відомо про вибухи в Одесі 18 липня: основне
Орієнтовно о 20:38 в Одесі та області лунали сигнали повітряної тривоги. Тоді Повітряні сили писали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня у регіонах, де оголошено небезпеку.
Вже о 20:41 оборонці неба попереджали про ракету, яка летіла у напрямку міста. Водночас моніторингові канали писали про рух у бік Одеського району "Іскандер-М". Саме тоді у місті прогриміло 2 потужних вибухи.