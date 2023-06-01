Ракети "Іскандер-М" – найнебезпечніші для нашої ППО: як захистися від уламків

Лише у травні Росія 21 раз атакувала Україну крилатими й балістичними ракетами, а також дронами-камікадзе. Українців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перевірити свої укриття.

Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. За його словами, для нашої системи протиповітряної оборони були та залишаються найбільшою небезпекою ракети, що падають по балістичній траєкторії.

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Правило двох стін рятує від уламків

Саме такими ракетами "Іскандер-М" Росія завдала удару по Києву сьогодні, 1 червня. Кузан закликав людей не нехтувати сигналами повітряної тривоги, тому що росіяни можуть випускати як і балістичні, так і крилаті ракети. Розраховувати, що можна в інтернеті подивитись, які саме ракети летять – не варто.

"Щонайменше потрібно дотримуватись правила двох стін, а найкраще – спуститись в укриття. Заздалегідь перевірте свою ванну кімнату, свої укриття у будинку – щоб ця кімната була ізольована принаймні двома стінами. Цього буде достатньо щоб захиститись від уламків", – розповів голова Українського центру безпеки та співпраці.

Сергій Кузан про ракетний обстріл Києва 1 червня: дивитись відео

За його словами, в Україні мало систем, які захищають від балістичних ракет. Такі ракети здатні збивати лише зенітно-ракетні комплекси Patriot і SAMP-T. Водночас ми очікуємо, що таких систем отримаємо значно більше. Росіяни це також знають і не полишають спроб пробити наш протиракетний захист.

Що відомо про атаку на Київ 1 червня