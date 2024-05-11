Обстрілюють Україну "Кинджалами": ГУР оприлюднило список російських воєнних злочинців

Українська розвідка оприлюднила новий список російських воєнних злочинців. Ці окупанти залучені до обстрілу України гіперзвуковими ракетами.

Мовиться про сумнозвісні російські "Кинджали", які окупанти час від часу запускають по території нашої держави. Останній раз росіяни застосували цю ракету 8 травня під час масованого обстрілу України.

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ГУР оприлюднило список росіян, причетних до обстрілів "Кинджалами"

Головне управління розвідки Міністерства оборони України успішно ідентифікувало 29 осіб командного, льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку спеціального призначення дальньої авіації повітряно-космічних сил збройних сил Росії.

Також ідентифіковано сім офіцерів з-поміж технічного персоналу полку.

Зі списком ідентифікованих російських воєнних злочинців можна ознайомитись за посиланням

За даними розвідки, 44 окремий авіаційний полк сформовано 01 грудня 2021 року. Місце постійної дислокації російського угруповання аеродром "Саваслейка" Нижньогородської області Росії.

Полк має двохескадрильну структуру, штатно до 24 літаків ― винищувачів-перехоплювачів дальньої дії МіГ-31К,

– наголосили в ГУР.

Встановлено також і бортові номери літаків МіГ-31К зі складу полку:

RF-20862;

RF-03230;

RF-20882;

RF-03231;

RF-03234;

RF-19275;

RF-94268;

RF-42251;

RF-42253;

RF-20867;

RF-20883.

Представники розвідки нагадали, що за кожен здійснений проти України воєнний злочин буде справедлива відплата.

Росіяни обстріляли Україну "Кинджалами" 8 травня