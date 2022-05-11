Протикорабельні ракети "Онікс": технічні характеристики зброї, якою обстрілюють Одесу

Росіяни продовжують завдавати ударів по Одесі та області. Стріляють переважно надзвуковими протикорабельними ракетами "Онікс". Сайт 24 каналу розібрав характеристики розробки часів СРСР.

Що потрібно знати про ці ракети, які вони мають технічні характеристики та чому росіяни почали використовувати саме їх – читайте далі.

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Що таке ракети "Онікс" Російська надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіуса дії, призначена для боротьби з надводними цілями. Запускають їх з комплексу "Бастіон", який російські війська розмістили в тимчасово окупованому Криму. Експортне найменування ракети – "Яхонт".

Ракети "Онікс" – це, загалом, радянська розробка. Їх почали розробляти у СРСР наприкінці 1970-х років. З самого початку вважалося, що цей комплекс повинен бути універсальним: його хотіли розміщувати на підводних човнах, надводних кораблях і катерах, літаках і берегових пускових установках.

Експортний варіант ракети "Яхонт" / Фото militaryreview

Береговий ракетний комплекс "Бастіон" із протикорабельною ракетою П-800 "Онікс" Росія розгорнула на території окупованого Криму ще у 2015 році – для знищення цілей на відстані до 300 кілометрів.

Цікаво, попри те, що "Онікс" – це протикорабельна ракета, їх жодного разу не застосовували для ураження цілей на воді. Натомість ракети використовують для ураження наземних цілей.

Відомо, що особливість ракет "Онікс" полягає у методі їхнього запуску. Так, одразу після старту вмикається твердопаливний розгінний блок у камері згоряння маршового двигуна. Цей блок через кілька секунд і розганяє ракету до надзвукової швидкості, після чого відключається та викидається з маршового двигуна потоком повітря.

Технічні характеристики ракети "Онікс"

довжина (корабельний варіант) – 8 метрів;

довжина (авіаційний варіант) – 6,1 метра;

стартова маса – 3 000 кілограмів;

розмах крила – 1,7 метра;

маса з ТПС (транспортно-пусковий стакан) – 3 900 кілограмів;

максимальна швидкість – 884 метри на секунду;

дальність по висотній траєкторії – 450 – 500 кілометрів;

висота польоту на маршовій ділянці – до 14 000 метрів;

висота польоту на кінцевій ділянці – до 10 метрів;

дальність виявлення цілі – не менше 50 кілометрів;

час готовності до роботи з моменту включення – понад 2 хвилини.

Такий вигляд має ракета "Онікс" / Фото Фокус

Наразі ці ракети мають: Росія, В’єтнам та Сирія. У Індії є один із варіантів цієї ракети, розроблений спільно з міністерством оборони країни. Також ракети "Яхонт" постачалися до Індонезії на початку 2010 року.

Експерти впевнені, що росіяни почали використовувати ці ракети у війні з Україною, бо вони мають велику швидкість та погано помітні для ППО. Втім, це також свідчить і про те, що запас ракет, які призначені саме для наземних цілей, а не для ураження кораблів, в окупантів добігають кінця.

Де застосовували ракети "Онікс"

15 листопада 2016 року в Сирії провели пуск ракет "Онікс" з рухомого берегового ракетного комплексу "Бастіон-П" по цілях на суші.

30 квітня 2022 року з території Криму береговим ракетним комплексом "Бастіон-П" був обстріляний аеропорт Одеси.

2 травня окупанти знову обстріляли Одесу ракетами "Онікс", після чого виникла пожежа на площі 70 метрів квадратних. Вибух також пошкодив одну з релігійних споруд – церкву Московського патріархату. Окрім того, внаслідок атаки загинув 15-річний хлопець.

9 травня вороги завдали удари по Одеській області – випустили 4 ракети з "Бастіон-П", який розташований в окупованому Криму.

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