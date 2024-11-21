"Фантастична установка, але є нюанс": що може захистити від нової російської ракети

Росія, ймовірно, завдала удару по Україні балістичною ракетою середньої дальності "Орешник". У світі є системи ППО, які здатні збивати такі цілі. Але тут є багато нюансів.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що Сполучені Штати мають системи перехоплення ракет, які базуються у шахтах. Зрозуміло, що ніхто зараз не буде створювати такі системи в Україні.

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Чи реально збивати такі балістичні ракети

Як наголосив Черник, Сполучені Штати мають на озброєнні зенітні ракети RIM-161 Standard Missile 3. Вони здатні знищувати балістичні ракети на заатмосферних висотах. Лише одна ракета коштує 4-7 мільйони доларів. Також була інформація про понад 11 мільйонів за одиницю. Також є схожа ракета RIM-174 Standard.

Крім того, Сполучені Штати мають на озброєнні дійсно фантастичну систему THAAD. Вона здатна знищувати такі балістичні ракети, які нещодавно запускала Росія. Але, на жаль, тут є нюанс.

Є дуже серйозний нюанс. Лише одна пускова установка коштує 2,5 мільярди доларів. До прикладу, вартість пускової установки Patriot – 200 мільйонів. Лише одна країна дозволила собі купити це. Саудівська Аравія. Навіть американцям це дорого,

– сказав Черник.

Звісно, не можна стверджувати, що Україна отримає аж такі дорогі системи. Але принаймні варто працювати в напрямку посилення протиповітряної оборони нашої держави.

Нагадаємо, вранці 21 листопада Росія вдарила балістичною ракетою по Дніпру. Спершу лунали припущення, що це була міжконтинентальна балістична ракета РС-26 "Рубеж". Ввечері диктатор Путін казав, що вони використали нову російську систему середньої дальності "Орешник". Аналітики все ж вважають, що це був саме "Рубеж".