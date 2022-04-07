Ракета пролетіла наді мною, – Віталій Кім про удар по Миколаївській ОВА
Джерело:ютуб-канал Дмитра Гордона
Віталій Кім розповів, де він перебував у момент удару по будівлі Миколаївської ОВА. Глава області зазначив, що у споруді він не був, але бачив ракету на власні очі.
Про це Віталій Кім розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону. Він додав, що до останнього надіявся, що ніхто не постраждав від удару.
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Під час ракетного удару Кім не був у приміщенні ОВА
На запитання, чи був він у будівлі Миколаївської ОВА, Віталій Кім заперечив. Але розповів, що на власні очі бачив, як пролетіла ворожа ракета.
Ні, ракета пролетіла наді мною. Я був на виїзді. Ми ще подивилися, куди вона полетіла,
– сказав він.
Водночас Віталій Кім додав, що до останнього вірив, що у будівлі ОВА немає жертв. У нього на це припущення були вагомі причини, адже у споруді не планувалися роботи. Співробітників Миколаївської ОВА розподілили, тож на момент удару не мало бути нікого.
Дивіться повне інтерв'ю Віталія Кіма Дмитрові Гордону:
Але потім з’ясувалося, що в будівлі залишилися співробітники, яким необхідно було перенести свої документи. Вони й стали жертвами ворожого удару.
- Нагадаємо, що окупанти завдали ракетного удару по будівлі Миколаївської ОВА зранку 29 березня.
- Внаслідок цього загинуло 36 людей. Уже відомі імена жертв підступного удару окупантів.
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