Чи хоче Путін прямого конфлікту з НАТО: ISW оцінив імовірність ескалації після ракет у Румунії
Джерело:ISW
Російські військові 10 лютого завдали масованого ракетного удару. Кілька ракет ворога пролетіли повітряним простором Румунії, яка є членом НАТО.
В Інституті з вивчення війни висловили припущення щодо того, для чого це Росії. Адже проліт ракет територією НАТО може стати початком конфлікту з Альянсом.
Читайте також Реакцію НАТО на ракету в Румунії росіяни сприймають як слабкість, – політолог
Чи готовий Путін на ризик
Укладачі звіту вважають, що проліт російських ракет над Румунією малоймовірно мав на меті спричинити ескалацію. В Інституті з високою упевненістю оцінюють, що Путін не готовий на ризик. Тож він усіляко уникатиме прямого конфлікту з НАТО.
Нагадаємо, що під час масованого ракетного удару 10 лютого дві російські ракети, що летіли з Чорного моря, перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. І лише після цього вони залетіли до України. У цьому матеріалі ми проаналізували ситуацію, яка сталася.
Укладачі звіту наголосили, що масовані ракетні удари продовжують створювати периферійні ризики за межами України. В Інституті нагадали падіння ракети у польському Пшеводуві 15 листопада 2022 року.
Водночас аналітики вважають, що НАТО, а також окремі її країни-члени, розуміють загрозу провокацій з боку Росії. Тож вони повністю контролюють свою відповідь, а також ступінь ескалації у відповідь як на випадкові, так і навмисні прольоти ракет країни-агресорки.
В Інституті вкотре заявили: Путін не прагне війни з НАТО. І він точно не ризикуватиме її починати своїми ж діями.
Ворог випустив понад 70 ракет
- Російські загарбники з вечора 9 лютого по полудень 10 лютого завдали чергового масованого ракетного удару. Це вже 14-та така атака з осені 2022 року.
- Цього разу окупанти атакували Україну 71 крилатою ракетою. За наявними даними, для обстрілів використовували Х-101, Х-555, а також "Калібри".
- Атакували критичну інфраструктуру України вороги з 8 стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Вони випускали ракети Х-101 та Х-555 з районів Каспійського моря, а також Волгодонська. "Калібрами" били з акваторії Чорного моря. І саме "Калібри" залітали на територію Молдови та Румунії, перш ніж атакувати Україну.
- На щастя, 61 крилату ракету силам ППО вдалося збити. Також у ніч проти 10 лютого знищили 5 дронів-камікадзе, якими атакували Україну.