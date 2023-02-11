Чи хоче Путін прямого конфлікту з НАТО: ISW оцінив імовірність ескалації після ракет у Румунії

Російські військові 10 лютого завдали масованого ракетного удару. Кілька ракет ворога пролетіли повітряним простором Румунії, яка є членом НАТО.

В Інституті з вивчення війни висловили припущення щодо того, для чого це Росії. Адже проліт ракет територією НАТО може стати початком конфлікту з Альянсом.

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Чи готовий Путін на ризик

Укладачі звіту вважають, що проліт російських ракет над Румунією малоймовірно мав на меті спричинити ескалацію. В Інституті з високою упевненістю оцінюють, що Путін не готовий на ризик. Тож він усіляко уникатиме прямого конфлікту з НАТО.

Нагадаємо, що під час масованого ракетного удару 10 лютого дві російські ракети, що летіли з Чорного моря, перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. І лише після цього вони залетіли до України. У цьому матеріалі ми проаналізували ситуацію, яка сталася.

Укладачі звіту наголосили, що масовані ракетні удари продовжують створювати периферійні ризики за межами України. В Інституті нагадали падіння ракети у польському Пшеводуві 15 листопада 2022 року.

Водночас аналітики вважають, що НАТО, а також окремі її країни-члени, розуміють загрозу провокацій з боку Росії. Тож вони повністю контролюють свою відповідь, а також ступінь ескалації у відповідь як на випадкові, так і навмисні прольоти ракет країни-агресорки.

В Інституті вкотре заявили: Путін не прагне війни з НАТО. І він точно не ризикуватиме її починати своїми ж діями.

Ворог випустив понад 70 ракет