"Ракета-бродяга", яка може влучити по Москві: деталі про "Трембіту"

Журналісти The Economist побачили українську ракету "Трембіта" на власні очі. І почули, адже в цієї новітньої зброї дуже гучний двигун. Розробка тривала всього півтора року, що є подвигом. Адже ракети зазвичай створюють десятки років.

Деталі розкаже 24 Канал з посиланням на The Economist. До речі, Путін вкотре збрехав: російський "Орешник" очікувано виявився не новою розробкою. На фото одна з деталей має датування 2017 року.

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Що відомо про ракету "Трембіта" – які її характеристики

Україна активно розробляє власні ракети, сподіваючись, що це дасть поштовх відродженню вітчизняної промисловості. І врятує державу в умовах невизначеності з подальшою військовою допомогою від Заходу. Михайло Федоров навіть спрогнозував, що 2025-й стане роком української крилатої ракети.

Також Київ "грає у доганялки посеред війни". Тобто намагається діставати вглиб території Росії – як це постійно робить агресор.

Двигун "Трембіти" – це сучасна 200-долларова переробка імпульсного реактивного двигуна, вперше використаного на німецькій бомбі ФАУ-1 у 1944 році. (...) Базова "Трембіта" летить зі швидкістю 400 кілометрів на годину і має дальність польоту 200 кілометрів. Розробляють більшу і потужнішу модель, яка зможе долетіти до Москви. Серійне виробництво розпочнеться після фінальних польових випробувань,

– мовиться в матеріалі.



Куди може долетіти "Трембіта" / Інфографіка The Economist

Сергій Бірюков, який очолює команду інженерів-добровольців, каже: росіяни повс***ються, коли ракета пролетить низько над їхніми окопами.

"Ми – ракета-бродяга. Багато бомжів можуть завдати багато шкоди", – метафорично сказав він.

У статті наведено орієнтовну вартість ракети "Трембіта". Вона починається від 3 тисяч доларів у варіанті з приманкою і 15 тисяч доларів у комплекті з 20-30-кілограмовою боєголовкою. Для ракети це дешево. Низька вартість може стати вирішальною в українських операціях, спрямованих на виснаження російської ППО. І привабити іноземних інвесторів.