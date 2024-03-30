Чи можуть Київську ГЕС зруйнувати ракети "Циркон" або "Кинджал": у КМВА дали чітку відповідь

Після атаки ракетами "Циркон" на Київ 25 березня у мережі стали поширювати інформацію, що подібні ракети, мовляв, можуть потенційно вразити дамбу Київської ГЕС. Внаслідок цього нібито може статися прорив дамби і "великий витік води".

У Київській міській військовій адміністрації пояснили, що у разі можливого влучання ракети "Циркон" чи "Кинджал" у Київську ГЕС масштабного витоку води не буде. Однак підтоплення певних районів усе ж можливі.

До теми "Води в центрі не буде": які райони столиці може підтопити у разі прориву дамби Київської ГЕС

Чи можуть "Циркон" або "Кинджал" пошкодити Київську ГЕС

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що російські ракети типу "Циркон" чи "Кинджал" можуть дійсно пошкодити металеві затвори греблі Київської ГЕС.

Це потенційно може призвести до неконтрольованого витоку води з Київського водосховища. Буде короткочасне підтоплення деяких територій нижче греблі по течії Дніпра,

– зауважив генерал.

Однак він наголосив, що за прогнозами компанії Укргідроенерго ці зони підтоплення будуть незначними. Ба більше, всі оперативні служби та жителі цих районів будуть оповіщені про таке підтоплення завчасно.

Чи можуть окупанти знищити Київську ГЕС повністю

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, а раніше перший заступник міністра оборони України, Олександр Павлюк ще в червні 2023 року наголосив, що Україна не виключає той факт, що Київську гідроелектростанцію можуть атакувати окупанти. Тому там зосередили необхідну протиповітряну оборону.

Ми не виключали такий факт, тому і засоби ППО зосереджені на цьому напрямку,

– сказав генерал-лейтенант.

Крім того, Павлюк пояснив, що для того, щоб знищити Київську ГЕС, потрібен щонайменше ядерний вибух або ж підірвати гідроелектростанцію зсередини, як це Росія зробила з Каховською ГЕС. Генерал заявив, що знищити Київську ГЕС ракетами майже неможливо.

Куди піде вода у разі прориву дамби Київської ГЕС

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко наголосив, що, за прогнозами науковців НАН України, у разі потенційного прориву дамби Київської ГЕС відбудеться несуттєве підтоплення заплавних територій.

Зокрема, потенційно можуть постраждати такі території:

Русанівські та Воскресенські сади;

Гідропарк;

урочище Горбачиха тощо.

Крім того, директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко зазначив, що обсяг води у Київській ГЕС, у разі прориву дамби, не становить загрози для української столиці. Тому українську столицю катострофічно не затопить.