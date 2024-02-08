Чи запускали росіяни ракету "Циркон" по Києву: у КМВА прокоментували чутки
Українські ЗМІ поширили інформацію, що Київ під час масованої атаки 7 лютого могли атакувати ракетами "Циркон". Наразі цю інформацію не можна достеменно підтвердити.
Остаточно можна зробити висновки буде лише після результатів експертизи, які нададуть відповідні фахівці. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов, передає 24 Канал.
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В КМВА розповіли про можливий пуск по Києву "Циркона"
Шаманов зазначив, що коли на радарі ППО відстежують повітряну ціль, то на ній насправді не написано, яка саме це ракета. Тому речник КМВА закликав довіряти лише офіційним джерелам інформації.
Вивчити уламки можна лише після падіння цієї ракети. Місце падіння уламків завжди обстежують, там працюють вибухотехніки, експерти. Потім уламки вивчають експерти Повітряних сил, і Київського науково-дослідного інституту досудових експертиз,
– пояснив Шаманов.
Він також сказав, що робити попередні висновки "непрофесійно та неетично". Шаманов також сказав, що коли в телеграмі публікують "фото незрозумілого джерела з написом 3М22", то це нібито "як цвяхом вишкрябано на уламку".
Тому речник закликав громадян дочекатися висновків експертів і вже тоді у КМВА зможуть власне сказати, що це точно за ракета.
Журналісти писали про запуск "Циркона" по Києву
- Журналісти Defense Express припустили, що для атаки Києва 7 лютого Росія випустила гіперзвукову ракету "Циркон". Як доказ автори матеріалу наводять маркування, що містило напис 3М22, який є маркуванням подібної ракети.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив 24 Каналу, що уламки ракети мають дослідити відповідні фахівці. Лише тоді буде остаточно зрозуміло, що саме запустив ворог.
- Варто зазначити, що у зведенні Повітряних сил щодо наслідків атаки немає ракети типу "Циркон". Там значаться лише крилаті ракети типу Х-555/101 та "Калібр". Того ж дня наші військові знищили 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 і 3 крилаті ракети "Калібр".