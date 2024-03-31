Знайшли новий механізм: чому ворог почав частіше застосовувати балістику з Криму

Окупанти мають технічні можливості запускати ракети "Циркони". Ймовірно, вони роблять це з тимчасово окупованому Криму. Там є щонайменше кілька пускових установок для запуску таких ракет, мовиться про берегові ракетні комплекси.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що наразі у Чорному морі немає ракетоносців, окрім "Циклона", який навіть не пройшов тестові випробування. Всі інші ракетоносці зараз перебувають у Новоросійську.

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Росіяни придумали новий спосіб для запуску ракет

Наразі у Чорному немає ракетоносіїв на бойовому чергуванні. Ворог намагається убезпечити їх від можливих ударів Сил оборони.

Щодо запуску "Цирконів", то ворог планував робити це саме з морської платформи. Але зараз він такої змоги не має, тому придумав інший механізм.

Відбувалися відповідні дослідження, іспити, й, судячи з того, що "Циркони" запускають, то ворогу вдалося прилаштувати певні пускові установки, так звані наземні контейнери для того, щоб здійснювати пуски саме цих ракет,

– розповів Сергій Братчук.

Можливо, ворог пристосував свої зенітно-ракетні комплекси "Бастіон", з яких виходять ракети "Онікс", під пуски "Цирконів". Але українські інженери, ймовірно, також провели свої дослідження та готують протидію до нових викликів.

Варто зауважити, що балістика, яка летить з Криму, створює особливу загрозу для південних регіонів, зокрема Одеси. Відповідні структури напрацьовують рішення. Адже балістика – це те, що дуже дошкулює, бо її неможливо збити.

Отже, питання постачання систем протиповітряної оборони на Південь зокрема в Одесу та Одеський регіон сьогодні дуже актуальне.

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