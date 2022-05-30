Ракетами, мінометами та САУ: росіяни знову обстрілювали Сумщину

Російські військові вночі проти 30 травня знову обстріляли прикордоння Сумщини. Цього разу вони гатили з кількох видів озброєння.

Росіяни щодня нещадно обстрілюють прикордонні міста та села Сумської області. Тихо в регіоні практично не буває.

Читайте також Будинки розсипались: росіяни, ймовірно, вдарили "Змієм Гориничем" на Харківщині – жахаючі фото

Окупанти здійснили 4 обстріли за ніч

Російські військові запустили зі території держави-агресорки 2 ракети. Атакували вони Хотинську громаду.

6 разів стріляли з реактивних систем залпового вогню по Сумському районі.

Ще близько 10 прильотів зафіксували на території Білопільської громади. Вогонь відкривали з самохідних артилерійських установок, які стояли на території Росії.

Близько 8 пострілів окупанти здійснили з міномета по Середино-Будській громаді Шосткинського району.

За попередніми даними жертв немає, руйнування уточнюються,

– розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Що відомо про попередні обстріли області

Після обіду 29 травня наші військові зафіксували близько 30 вибухів у районі Бояро-Лежачів. За попередніми даними, окупанти відкривали вогонь з мінометів. На щастя, ніхто не постраждав. Обстрілювали регіон окупанти і в обід, і зранку.

28 травня ворог випустив з літака одразу 6 некерованих ракет по прикордонню Сумщини. Під удар потрапили церква та дитячий садок. Одна місцева мешканка зазнала поранень.

Рекомендуємо Важкі бої за Сєвєродонецьк, обстріли Сумщини й Харківщини: карта бойових дій станом на 30 травня

Останні новини про обстріли українських міст

У Миколаєві зранку 30 травня місцеві мешканці почули звуки вибухів. Цю інформацію поширили місцеві телеграм-канали та ЗМІ. Наразі невідомо, що саме трапилося, адже повітряну тривогу в місті не оголошували.

Уночі окупанти знову відкрили вогонь по Криворізькому районі Дніпропетровської області. Вони відкривали вогонь з артилерії по Зеленодольській та Апостолівській громадах. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

28 травня росіяни випустили з Бєлгорода по Мерефі Харківської області 2 ракети. Ними ворог атакував електростанцію із сонячними батареями. Станція повністю вийшла з ладу, на місці події утворилася вирва глибиною 6 метрів та діаметром в 11 метрів.

До теми дивіться відео про те, що росіяни обстріляли Одесу: