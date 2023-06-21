США підписали контракт на виробництво ракет AMRAAM: частину з них передадуть Україні
Джерело:Міністерство оборони США
Міністерство оборони США 20 червня уклало новий контракт на виробництво ракет типу AMRAAM. Частину цієї зброї Сполучені Штати передадуть і Україні.
Загальна сума контракту склала близько 1,1 мільярда доларів США. Роботи з виготовлення ракет виконуватимуться в Тусоні, штат Аризона.
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США планують передати нові ракети Україні
У Пентагоні зазначили, що американська оборонна компанія Raytheon отримала контракт на виробництво удосконаленої ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності типу AMRAAM. Цей контракт передбачає виробництво ракет, телеметричної системи AMRAAM, запасних частин, а також інші заходи з інженерно-технічної підтримки виробництва.
Окрім України ці ракети отримають ще 17 країн-партнерів Сполучених Штатів. Зокрема, зброю планують передати: Бахрейну, Бельгії, Болгарії, Канаді, Фінляндії, Угорщині, Італії, Японії, Нідерландам, Норвегії, Катару, Саудівській Аравії, Сінгапуру, Південній Кореї, Іспанії, Швейцарії та Великій Британії.
На ці країни припадає приблизно 39% загальної вартості контракту. У Міноборони США очікують, що всі роботи з виробництва цих ракет завершаться у січні 2027 року.
Що відомо про американські ракети AMRAAM
- AIM-120 AMRAAM – американська авіаційна керована ракета з активною радіолокаційною головкою самонаведення. Ракети цього класу призначені для ураження повітряних цілей.
- Ракети AMRAAM мають кілька модифікацій. У різних модифікаціях максимальна дальність пуску ракети складає від 50 до 180 кілометрів.
- У зенітному варіанті вони запускаються з контейнерів. Шість таких контейнерів встановлені на пусковій установці норвезького ЗРК NASAMS, які також є в України.
- Ця ракета є надзвуковою і летить зі швидкістю приблизно 4,9 тисячі кілометрів на годину. Ціна однієї ракети стартує від 300 до 700 тисяч доларів США.
Раніше ракети типу AMRAAM Україні передала Британія
- Британський міністр оборони Бен Воллес у жовтні 2022 року анонсував передачу Лондоном ракет середньої дальності типу AIM-120 AMRAAM. Україна отримала ці ракети впродовж кількох тижнів.
- За попередніми даними, наша країна отримала ракети зенітної модифікації. Вони призначені для американських зенітно-ракетних комплексів NASAMS.
- Ця передача сталася після того, як Росія почала свій ракетний терор щодо критичної інфраструктури України. За словами Воллеса, ці ракети допоможуть нашій державі захистися від ворога.