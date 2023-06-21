США підписали контракт на виробництво ракет AMRAAM: частину з них передадуть Україні

Міністерство оборони США 20 червня уклало новий контракт на виробництво ракет типу AMRAAM. Частину цієї зброї Сполучені Штати передадуть і Україні.

Загальна сума контракту склала близько 1,1 мільярда доларів США. Роботи з виготовлення ракет виконуватимуться в Тусоні, штат Аризона.

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США планують передати нові ракети Україні

У Пентагоні зазначили, що американська оборонна компанія Raytheon отримала контракт на виробництво удосконаленої ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності типу AMRAAM. Цей контракт передбачає виробництво ракет, телеметричної системи AMRAAM, запасних частин, а також інші заходи з інженерно-технічної підтримки виробництва.

Окрім України ці ракети отримають ще 17 країн-партнерів Сполучених Штатів. Зокрема, зброю планують передати: Бахрейну, Бельгії, Болгарії, Канаді, Фінляндії, Угорщині, Італії, Японії, Нідерландам, Норвегії, Катару, Саудівській Аравії, Сінгапуру, Південній Кореї, Іспанії, Швейцарії та Великій Британії.

На ці країни припадає приблизно 39% загальної вартості контракту. У Міноборони США очікують, що всі роботи з виробництва цих ракет завершаться у січні 2027 року.

Що відомо про американські ракети AMRAAM AIM-120 AMRAAM – американська авіаційна керована ракета з активною радіолокаційною головкою самонаведення. Ракети цього класу призначені для ураження повітряних цілей.

Ракети AMRAAM мають кілька модифікацій. У різних модифікаціях максимальна дальність пуску ракети складає від 50 до 180 кілометрів.

У зенітному варіанті вони запускаються з контейнерів. Шість таких контейнерів встановлені на пусковій установці норвезького ЗРК NASAMS, які також є в України.

Ця ракета є надзвуковою і летить зі швидкістю приблизно 4,9 тисячі кілометрів на годину. Ціна однієї ракети стартує від 300 до 700 тисяч доларів США.

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