Ця трійка може гарно попрацювати: якої зброї не вистачає для збільшення атак по Криму

Окрім крилатих ракет Storm Shadow і "Нептун" нашим військовим потрібна ще одна зброя. Вона допоможе завдавати максимального ураження Чорноморському флоту.

Storm Shadow і "Нептун" у парі з ракетою ATACMS зможуть істотно посилити наші можливості завдавати ударів по території Криму. Про це 24 Каналу розповів заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках та військовий експерт Андрій Риженко, додавши, що ATACMS передбачена для знищення саме тих цілей, які нам потрібні.

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Швидкість цієї зброї в 5 разів перевищує швидкість звуку і це дозволяє їй проходити через ППО противника непоміченою, навіть без можливості перехоплення. Тому вона потрібна до комплекту з Storm Shadow і "Нептуном".

Ця трійка може дуже гарно попрацювати по критичних військових об'єктах в Криму: пункти базування кораблів, аеродроми, скупчення техніки, логістичні установки. Я думаю, питання третього компонента буде вирішено,

– розповів Андрій Риженко.

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