Радник Байдена прокоментував ймовірність надання Україні ракет ATACMS
Джейк Салліван відповів на запитання щодо надання далекобійних ракет ATACMS для України. Він підкреслив, що за можливості, США передасть ракети, однак у Білому домі тривають конструктивні дискусії на цю тему.
Сполучені Штати Америки ще не ухвалили рішення щодо передачі Україні далекобійних ракет ATACMS. Про це сказав радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван під час спільного брифінгу із главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком в Києві, передає 24 Канал.
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Я розчарую вас, сказавши, що мені нема чого сьогодні публічно заявити з цього питання. Якщо нам буде чимось поділитися, ми обов'язково поділимося цим,
– сказав Салліван.
У Білому домі досі тривають дискусії
Водночас він зазначив, що у Білому домі тривали конструктивні дискусії щодо постачання цих ракет.
"Але я скажу, що у нас були дуже конструктивні дискусії про нашу військову підтримку та військові можливості, які необхідні для забезпечення максимальної ефективності нашої підтримки",
– пояснив радник Байдена.
Радник президента США підкреслив, що вони отримають двопартійну підтримку для допомоги Україні, тому наразі немає потреби говорити про план Б.
Ухвалення пакету військової допомоги: що відомо
- Ще восени 2023 року президент США Джо Байден вніс законопроєкт про військову допомогу союзникам. Він передбачав виділення коштів Україні у розмірі 61 мільярд доларів.
- Проте аж до лютого 2024 року ні Сенат, ні Палата представників не голосували за цей пакет. У Палаті представників, де більшість представлена республіканцями, виступали за зменшення допомоги Києву. У Сенаті тим часом не могли владнати суперечку через кордон.
- Згодом у лютому Сенат таки схвалив законопроєкт. Однак спікер Палати представників Майк Джонсон відмовляється ставити його на голосування.
- У Білому домі неодноразово підкреслювали, чим загрожують ці зволікання. Зокрема, там казали, що Україна втратила Авдіївку саме через брак боєприпасів. У Байдена наголошували, що долю Авдіївки можуть зазнати інші українські міста, якщо Джонсон і надалі блокуватиме допомогу Києву.