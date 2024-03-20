Радник Байдена прокоментував ймовірність надання Україні ракет ATACMS

Джейк Салліван відповів на запитання щодо надання далекобійних ракет ATACMS для України. Він підкреслив, що за можливості, США передасть ракети, однак у Білому домі тривають конструктивні дискусії на цю тему.

Сполучені Штати Америки ще не ухвалили рішення щодо передачі Україні далекобійних ракет ATACMS. Про це сказав радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван під час спільного брифінгу із главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком в Києві, передає 24 Канал.

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Я розчарую вас, сказавши, що мені нема чого сьогодні публічно заявити з цього питання. Якщо нам буде чимось поділитися, ми обов'язково поділимося цим,

– сказав Салліван.

У Білому домі досі тривають дискусії

Водночас він зазначив, що у Білому домі тривали конструктивні дискусії щодо постачання цих ракет.

"Але я скажу, що у нас були дуже конструктивні дискусії про нашу військову підтримку та військові можливості, які необхідні для забезпечення максимальної ефективності нашої підтримки",

– пояснив радник Байдена.

Радник президента США підкреслив, що вони отримають двопартійну підтримку для допомоги Україні, тому наразі немає потреби говорити про план Б.

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