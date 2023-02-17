Проблема ATACMS майже вирішена, – Піонтковський про візит Байдена до Польщі

20 лютого із кількаденним візитом до Польщі приїде Президент США Джо Байден. Там він може повідомити важливу новину щодо надання військової допомоги Україні.

Так у коментарі 24 Каналу заявив російський публіцист зі США Андрій Піонтковський. Він переконаний, що президент США Джо Байден має приїхати до Польщі не з пустими руками.

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"Байден має щось повідомити. Це чи ATACMS, чи літаки, окрім заяви кінця путінському режиму. Безумовно, кожна зустріч с Байденом – це певний прорив у зброї", – сказав він.

Прогрес у наданні ракет

Піонтковський назвав обмовкою те, що Пентагон каже, що не може передати Україні далекобійні ракети ATACMS, оскільки у них їх невелика кількість. При цьому, ці ж ракети є в інших країнах, і вони їх можуть дати із дозволу США.

"Це розганяє російська пропаганда, що у НАТО нічого не залишилося. "А чим ми себе будемо захищати?" Так ви зараз себе в Україні захищаєте", – сказав він.

Публіцист зазначив, що нині є дуже важливий прогрес у наданні далекобійних ракет, адже Україні вже надали ракети GLSDB, які б’ють до 160 кілометрів.

Так, ATACMS – це 320 (кілометрів – 24 Канал). Іншими словами, проблема ATACMS наполовину вирішена,

– зазначив він.

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Трансформація американського суспільства

Андрій Піонтковський зауважив, що американський політичний клас пройшов певний процес. Мовляв, колись Байден робив неоднозначні заяви і казав Зеленському, після зустрічі з Путіним, щоби той виконував Мінські домовленості. Нині ж президент США має офіційну позицію, що Путін має вивести свої війська з України.

За словами Піонтковського, усе це стало можливим завдяки українській дипломатії та успіхам ЗСУ, адже ще влітку у Вашингтоні серед відомих публіцистів існував певний наратив, що Україна не зможе виграти у росіян.

Нині ж Україна дійшла до такого рівня підтримки, що в США про це вже ніхто не може сказати, вважає публіцист.

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