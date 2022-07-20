З любов'ю від ЗСУ та США: окупанти у Криму скоро можуть отримати "палкі" привіти

Україна отримає тактичні ракети ATACMS для РСЗВ М142 та М240 – це факт. Для початку трохи вступної інформації. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Що треба знати про нові "плюшки" зі США

Армійський тактичний ракетний комплекс (ATACMS) є серією 610-міліметрових ракет класу "земля – земля" (SSM) з дальністю до 300 кілометрів і більше.

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Ці комплекси мають широку номенклатуру боєприпасів. Цілком імовірно, що Україна отримає модифікації ракет M48 – це уламковий фугасний боєприпас із бойовою частиною WDU-18/B, аналогічною протикорабельній ракеті Harpoon. Має наведення GPS, дальність поразки цілі 70 – 300 кілометрів. Вироблялися до 2004 року.

Ракети M57 є більш вдосконаленим поколінням M48, що вироблялися до 2013 року. Ракета M57E1 – наведення по GPS, мають оновлене програмне забезпечення та обладнання для навігації та наведення, а також унітарну бойову частину WDU-18/B, датчик наближення для детонації повітряного підриву.

Фактично всі ці боєприпаси здатні вражати цілі на відстані до 300 кілометрів, і наскільки ефективно російські окупанти зможуть їм протидіяти – невідомо. Однак з урахуванням їх низької ефективності перехоплення реактивних боєприпасів М-31А1/А2 імовірно, що і проти тактичних ракет вони не зможуть вражати цілі з високою долею вірогідності.

У Криму буде спекотно

Застосування ракет на відстанях до 300 кілометрів дозволить вражати об'єкти, які не лише зараз росіяни намагаються вивести із зони ураження реактивних боєприпасів, а й які облаштовувалися на тимчасово окупованих територіях, які вважалися цілком безпечними – тилом. Йдеться насамперед про територію тимчасово окупованого півострова Крим.

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Наприклад, у районі Джанкоя розміщена велика військова база російських окупантів, нанесення ударів по якій значно послабило б підрозділи російських окупаційних військ, їх не тільки наступальний, а й оборонний потенціал.

Аналогічно й удари по бухті у Севастополі, місцях розташування Чорноморської флотилії. І, звичайно ж, Керченський міст, який є головною логістичною артерією з постачання сил і засобів через тимчасово окуповану територію Криму на Південний плацдарм.

Зараз російське командування має серйозні проблеми у забезпеченні управління та постачання своїх війська, оскільки постійні високоточні та далекобійні удари порушують систему управління та забезпечення їх передових підрозділів.

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Свято наближається

Призвичаїтися їм до безпечної відстані в 70 кілометрів і більше так і не вдалося. Але на підході збільшення цієї відстані до 300 кілометрів, що фактично зруйнує всі спроби російських окупаційних військ хоч якось убезпечити об'єкти стратегічного значення.

До речі, на завершення варто зазначити, що у США на озброєнні також є ракети для М142 і М270 – Precision Strike Missile (PrSM), які є новою серією ракет з GPS-наведенням. PrSM несе нову боєголовку осколково-фугасного типу та має дальність ураження цілі 60 – 499 кілометрів. Хто знає, можливо, і з цього приводу також вестимуться переговори. В перспективі.

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