Якщо ми й отримаємо ATACMS, то лише десятки одиниць, – військовий експерт
Україна сподівається, що Сполучені Штати таки передадуть ракети ATACMS на 300 кілометрів. Однак є низка причин, чому така військова допомога є досить малоймовірною.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, ATACMS – відносно стара зброя, яку почали виробляти близько з 1990-х років. Свого часу американці вистріляли понад 500 таких ракет в Іраку, а з 2015-го взагалі їх не замовляли .
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Які основні проблеми з ракетами ATACMS
Як наголосив Нарожний, одна з головних проблем – вартість цих ракет. Вони значно дорожчі за GMLRS, які є на озброєнні ЗСУ.
Вони відстріляли понад 500 ракет в Іраку. А зараз беруть старі зразки та модернізують, щоб вони були більш новітні. Чому так? Бо вартість ракети доволі велика. Точно невідомо, але йдеться про близько 1,5 мільйона доларів за одиницю,
– зазначив Нарожний.
Так, вартість однієї ракети GMLRS на 80 кілометрів – 160 – 180 тисяч доларів. А крилаті бомби GLSDB на 150 кілометрів, які згодом отримає Україна, – від 60 до 100 тисяч доларів. Точну вартість останніх вирахувати складно, адже там поєднують старі бомби, які вже є на складах, з ракетними двигунами.
Чи отримає Україна ракети на 300 кілометрів: дивіться відео
У такій ситуації зрозуміло, що передача ракет ATACMS для України є малоймовірною. Якщо це таки станеться, то ЗСУ отримають порівняно невелику кількість цих засобів.
Якщо таки вийде домовитися про передачу ракет ATACMS, то йдеться не про сотні штук, а максимум десятки штук. Та все ж шанси отримати ATACMS досить низькі,
– вважає Нарожний.
Чому США не дають Україні ракети ATACMS
- У виданні Politico спробували з'ясувати, чому США не передають Україні ракети ATACMS. Є щонайменше 2 причини.
- Насамперед в США вважають, що їм самим не вистачить ракет ATACMS у випадку конфлікту, якщо вони передадуть їх Україні. В Пентагоні зараз недостатньо запасних армійський тактичних ракетних систем.
- Окрім цього, в Штатах досі переживають, що Україна почне використовувати ці ракети для ударів по Росії. А це – "червона лінія" для американців.