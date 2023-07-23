Які потреби України закрила б ракета ATACMS: військовий експерт назвав її переваги

Балістичні ракети ATACMS дуже потрібні ЗСУ. Вони допомогли б українським захисникам просуватися на фронті, особливо на Півдні.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, ракети ATACMS могли б замінити радянські балістичні ракети "Точка-У".

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ATACMS допомогли б просуванню ЗСУ

Крамаров зазначив, що ATACMS – це ракета, яка летить по балістичній траєкторії та має 5 видів боєголовок, 4 з яких – це різні види касетних боєголовок. Мовиться не про касетні снаряди, які вже передали США. Це суббоєприпаси, кожен з яких автоматично далі наводиться на свою ціль.

Для нас вони зараз дуже допомогли б зокрема для нашого просування на усіх фронтах, особливо на Півдні. У нас зараз з балістичних ракет є радянська "Точка-У". Замість "Точки-У" ми могли б мати ATACMS. Бойове навантаження і дальність роботи закрили б те, що у російській армії виконує "Іскандер-М",

– пояснив він.

Крім того, ATACMS допомогла б ЗСУ набагато швидше дійти до узбережжя Азовського моря. Тоді наші військові зможуть використовувати широкий арсенал, щоб знищити Кримський міст.

Крамаров про ракети ATACMS: дивіться відео

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