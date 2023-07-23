Які потреби України закрила б ракета ATACMS: військовий експерт назвав її переваги
Балістичні ракети ATACMS дуже потрібні ЗСУ. Вони допомогли б українським захисникам просуватися на фронті, особливо на Півдні.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, ракети ATACMS могли б замінити радянські балістичні ракети "Точка-У".
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ATACMS допомогли б просуванню ЗСУ
Крамаров зазначив, що ATACMS – це ракета, яка летить по балістичній траєкторії та має 5 видів боєголовок, 4 з яких – це різні види касетних боєголовок. Мовиться не про касетні снаряди, які вже передали США. Це суббоєприпаси, кожен з яких автоматично далі наводиться на свою ціль.
Для нас вони зараз дуже допомогли б зокрема для нашого просування на усіх фронтах, особливо на Півдні. У нас зараз з балістичних ракет є радянська "Точка-У". Замість "Точки-У" ми могли б мати ATACMS. Бойове навантаження і дальність роботи закрили б те, що у російській армії виконує "Іскандер-М",
– пояснив він.
Крім того, ATACMS допомогла б ЗСУ набагато швидше дійти до узбережжя Азовського моря. Тоді наші військові зможуть використовувати широкий арсенал, щоб знищити Кримський міст.
Крамаров про ракети ATACMS: дивіться відео
Україні потрібні ракети ATACMS: останні новини
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що лідер Штатів Джо Байден і Президент України Володимир Зеленський обговорюють постачання далекобійних ракет ATACMS на потреби ЗСУ.
- Видання The Wall Street Journal повідомляло, що після заколоту Євгенія Пригожина в Росії, який показав усі слабкості путінської диктатури, Вашингтон наблизився до рішення про надання Україні далекобійних ракет ATACMS, однак коли його остаточно ухвалять – невідомо.
- Голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі прокоментував цю інформацію. Він зазначив, що зараз такого рішення у Білому домі немає. Однак свою позицію Вашингтон постійно переглядає.