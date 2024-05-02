Ракети ATACMS епічно знищили полігон окупантів: огляд фронту від Світана

Україна нарешті дочекалась ракет ATACMS від США. І ось уже маємо перші результати їхнього використання – знищено полігон окупантів.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у щоденному огляді фронту на 24 Каналі розповів, як ракети ATACMS накрили ворожий полігон на Луганщині. Крім того, на окупованій Луганщині спалахнула вантажівка з боєприпасами окупантів.

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Удар ракетами ATACMS

Світан зазначив, що 3 ракет ATACMS з касетною бойовою частиною достатньо для того, щоб знищити ворожий аеродром. Раніше по подібних ділянках наші війська били HIMARS, але тепер є ATACMS, і це ще ефективніше. Українська розвідка точно знає, де базується техніка росіян і де відбувається скупчення живої сили.

Збити її практично неможливо. Чому? Швидкість руху ракети понад 3 махи. Російська ППО не встигає зреагувати. Вихід ракети вони не бачать, оскільки наша ракета погасила практично можливість росіян відстежувати пуски балістичних ракет системами загоризонтного контролю,

– зауважив льотчик-інструктор.

Удар росіян по Одесі

За словами полковника запасу ЗСУ, удар по Одесі росіяни спеціально готували на 2 травня, аби "відсвяткувати" трагічні події в місті 10 років тому. Перед тим, як був завданий удар по терміналу Нової Пошти окупанти касетними боєприпасами обстріляли цивільні квартали Одеси.

"Росіяни ще раз учергове показали свої терористичні дії. Це із загального завдання геноциду українців. Ось "привітання" 2 травня", – наголосив військовий експерт.

Удари по російських НПЗ

У ніч з 1 на 2 травня українські Сили оборони завдали чергових ударів по ворожих НПЗ. Це дієве продовження санкцій Буданова-Малюка. Залежить від того, якого відомства БпЛА, що вдарив по російському енергетичному об'єкту.

Американці зняли санкції з десятка російських банків по всій енергетиці. Нас американці змушують їх не слухати, ігнорувати їхні поради та не зважати на їхні намагання втручатись в наші справи. Наші санкції продовжуються щоночі,

– підкреслив Світан.

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