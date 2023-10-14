Зможуть влучати в рухому ціль: ракети для HIMARS модернізували
Джерело:The Defense Post
Компанія Lockheed Martin, яка виробляє ракетну систему залпового вогню HIMARS, анонсувала їх модернізацію. Розробники провели випробування нової системи зв'язку, що дає змогу боєприпасам цієї РСЗВ уражати рухомі цілі.
У компанії повідомили, що для того, аби зробити ракету керованою, інженери компанії використовували раніше розроблений модуль RIG-360. Власне, він забезпечує оновлення цілей для боєприпасів прямо в польоті та може використовуватися не тільки для боєприпасів HIMARS.
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"Це випробування є великим кроком вперед до просування концепції спільних вогневих операцій армії США", – повідомив представник Lockheed Martin Скотт Арнольд.
Ракети будуть ефективні в складних умовах
За його словами, перевірка концепції має надати можливість армії завдавати глибоких ударів по ворогу за допомогою наступального вогню по цілях, які рухаються в складних умовах. Розробники вважають, це є критично важливим завданням підвищення гнучкості дій армії США.
Модуль зв'язку RIG-360 спочатку був розроблений для сімейства перехоплювачів Patriot Advanced Capability-3. Він забезпечує інтерфейс між ракетним перехоплювачем та інтегрованою системою бойового керування.
Модуль використовує дані про цілі від різних датчиків, він забезпечує можливість ураження ракети-перехоплювача на 360 градусів.
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