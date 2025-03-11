"Завжди є певний дефіцит": Ігнат розповів про проблеми з засобами ППО через нестачу ракет

Питання стосовно кільки ракет для протиповітряної оборони завжди буде стояти, оскільки Росія щодня атакує Україну за допомогою тих чи інших засобів. Постійно фіксується певний дефіцит.

Про це повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил, полковник Юрій Ігнат у коментарі Новини.LIVE у вівторок, 11 березня, передає 24 Канал.

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Яка ситуація в Україні з ракетами до ППО

Український президент Володимир Зеленський, як наголосив полковник, регулярно порушує питання стосовно протиповітряної оборони та дефіциту ракет до відповідних систем, оскільки є проблема нестачі, особливо на тлі постійних атак з боку Росії.

У нас завжди є певний дефіцит. Сьогодні ми маємо величезний парк зенітних ракетних засобів. Дуже багато американських, звичайно. Розумієте, про що я. І таким чином питання ракет буде стояти завжди, тому що кожного дня відбуваються обстріли,

– сказав Ігнат.

За його словами, вночі 11 березня вдалося збити балістичну ракету "Іскандер-М", але "треба мати, чим збивати". "Так само багато збивають БпЛА, щодня близько сотні шахедів. Звичайно, їх намагаються подавити РЕБ, максимальну велику кількість. Я вже про ті дрони-імітатори не говорю. Вони самі падають", – додав він.

За його словами, Сили оборони, якщо мають інформацію про те, що ворог запустив дрони-імітатори, намагаються застосовувати проти таких цілей менш вартісні засоби. Він зазначив, що витрати ракет завжди є, і хоч союзники продовжують постачання, але потрібно більше через постійні атаки.

Нагадаємо, у ніч на 11 березня ворог запустив 126 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів. За даними Повітряних сил, вдалося збити балістичну ракету "Іскандер-М" і 79 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській і Херсонській областях.