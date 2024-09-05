Як підсилять ЗСУ високоточні ракети JASSM, що можуть надати США

США можуть надати Україні ракети AGM-158 JASSM. Їхніми носіями є винищувачі F-16, які вже мають на озброєнні наші Повітряні сили. Ця зброя може увійти до нового пакета військової допомоги, про який буде оголошено восени.

Ракети JASSM здатні уражати цілі вглибині Росії, і це може ускладнити наступальні операції ворога. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив у розмові 24 Каналу, що сам факт обговорення можливості постачання Україні JASSM є дуже позитивним і правильним.

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Це особливість JASSM

Ракети JASSM є у версії з дальністю на 370 кілометрів і на близько 800 кілометрів. Ця ракета класу "повітря – земля" адаптована до літака F-16 і спрямована на те, щоб завдавати ударів по наземних стаціонарних об'єктах противника. Зокрема, у деяких версіях вона може пробивати добре укріплені споруди ворога. Це особливість ракет JASSM.

Проте є нюанс. Наразі не конкретизується, чи будуть ці ракети підвішуватись до винищувачів F-16, чи до бомбардувальників Су-24, як британські Storm Shadow і французькі SCALP EG. Для максимального використання можливостей цієї ракети не обійтись без того, щоби ризикувати. Доведеться підлітати до лінії держкордону або до лінії бойового зіткнення і звідти пускати JASSM, аби ракета подолала якомога більшу відстань,

– пояснив Олександр Мусієнко.

Він додав, якщо США передадуть Україні ракети JASSM та ATACMS, вони добре підсилять наші Збройні Сили.

Зверніть увагу! Військовий експерт Роман Світан вважає, що Україні принципово важливо отримати дозвіл бити по території Росії ракетами AGM-158 JASSM з дальністю на 980 кілометрів. Це дозволить мінусувати російські військові об'єкти "майже на всьому Поволжі". Водночас для виконання таких завдань Україна має отримати сотні ракет, а не десяток.