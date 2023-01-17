Можливе посилення: наскільки велика загроза нових ракетних ударів

Росія вивела у Чорне море аж 6 ракетоносіїв та тримає там наразі рекордну кількість ракет "Калібр". Тому загроза масованого обстрілу України залишається доволі високою.

Про це 24 Каналу сказав керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін. Він наголосив, що потрібно бути готовими до чергової атаки з боку Росії.

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Наскільки велика небезпека нового ракетного удару

Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку зазначив, що загроза авіаційних та ракетних ударів по території України з боку Росії залишається дуже високою.

Ці рухи кораблів здійснюються і як з метою просто підтримання якоїсь, скажімо так, ситуації підвищеної небезпеки та очікування, і так само вони (росіяни – 24 Канал) можуть здійснювати удари по території України, що останнім часом неодноразово робили,

– зауважив Єрін.

Єрін розповів про високу загрозу ракетних атак Росії з Чорного моря: дивіться відео

Він наголосив, що, з огляду на певні обставини та заяви Росії про можливе посилення й загострення ситуації, а також більшу активізацію їхніх дій – не можна не те що виключати такі удари, а потрібно до них готуватися.

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