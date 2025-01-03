Абияк зварена, але з іноземною "начинкою": що всередині ракет KN-23, якими Росія б'є по Україні

З літа 2023 року Росія посилила військову співпрацю з Північною Кореєю. Згодом Пхеньян розпочав активно постачати Москві боєприпаси, а також балістику – ракету KN-23. Нею окупанти вже неодноразово били по Україні.

Що насправді являють собою північнокорейські ракети KN-23 з'ясували вчені Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, детально вивчивши їх уламки, передає 24 Канал з посиланням на "Донбас. Реалії".

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Що всередині балістики з КНДР

Вибух KN-23 відбувається в одному місці, і під час влучання майже вся ракета знищується. Однак певні уламки навіть візуально дають змогу підтвердити її походження.

Експерти підкреслюють, що уламки ракет з КНДР вирізняються червоним від іржі кольором металу, а також низькою якістю зварювання.

Уламки KN-23 / Фото Донбас Реалії

Водночас у цих ракетах використовуються західні компоненти з кількох країн. Так, у північнокорейській балістиці, яку збили у вересні на Полтавщині, виявили елементи американського, нідерландського, швейцарського та британського виробництва. Чимала частина цих компонентів потрапляє до КНДР з Китаю.

За даними ГУР, КНДР передала Росії понад 100 ракет KN-23. Близько 60 таких ракет було використано проти України.