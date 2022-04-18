Ракети у Львові поцілили біля залізниці: постраждалих серед пасажирів чи залізничників немає

18 квітня 2022 , 09:43
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Джерело:

телеграм "Залізні зміни"

Зранку, 18 квітня по Львову запустили 5 ракет. Одна із них влучила поблизу залізничного вокзалу. Відомо, що серед пасажирів або співробітників залізниці постраждалих немає.

У понеділок, 18 квітня, російські окупанти обстріляли Львів. Кілька ворожих ракет влучили неподалік залізничних об'єктів. Як зазначають в Укрзалізниці, постраждалих серед пасажирів і залізничників немає.

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Команда вокзалу спрацювала чітко

І команда вокзалу, і команди поїзних бригад спрацювали чітко,
– підкреслили в компанії.

Також додали, що рух поїздів до Львова вже відновили. Але, у зв'язку з тривогами, приїдуть вони із затриманням. Що стосується інфраструктури, то її в Укрзалізниці обіцяють відновити.

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Автор: Назарій Лазур