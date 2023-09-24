Працюють з конвеєра: чи може Україна накопичувати ракети "Нептун"

Україна успішно використовує крилату ракету власного виробництва "Нептун" для ураження об'єктів ворога зокрема у тимчасово окупованому Криму. Проте зараз наша країна не має масового виробництва цієї ефективної зброї.

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, що Україна вже не має іншого виходу, як поставити виготовлення "Нептунів" на серійне виробництво. Однак це пов'язано з певними труднощами.

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Можна розгорнути виробництво в іншій країні

Водночас навіть, якщо ці ракети будуть масово виготовлятися, то навряд чи ми будемо їх накопичувати.

Виробництво ракет потребує залучення серйозних сил та кошт, а розгорнути виготовлення "Нептунів" на території України немає можливості. Таке підприємство можна відкрити в іншій країні, а для цього потрібні додаткові ресурси.

Крилата ракета Р-360 "Нептун" Ця зброя є українською розробкою київського КБ "Луч". Вага "Нептуна" – 870 кілограмів, вага його бойової частини – 150 кілограмів. Бойова частина є осколково-фугасною проникаючого типу. Довжина ракети – 5050 міліметрів, діаметр – 380 міліметрів. Операційна дальність складає 280 кілометрів, а її швидкість – дозвукова, 900 кілометрів на годину. Повітряним носієм крилатих ракет "Нептун" є літак Су-24М.

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"Тому розраховувати на серйозне виробництво цих ракет – по 100 одиниць на місяць – не варто. А тому побачимо "Нептун" в одиничному виконанні. Нам доведеться працювати з конвеєра: виготовили ракету й одразу її використали", – наголосив Роман Світан.

РК-360 "Нептун" / інфографіка Укроборопрому

Гучні влучання ракети "Нептун"

Саме українська ракета потопила у квітні 2022 року російський крейсер "Москва" у Чорному морі. Так "Нептун" став першою у світі протикорабельною ракетою, яка завдала ураження флагманові флоту та ракетному крейсеру.

Також "Нептун" завдав удару 21 вересня по військовому аеродрому "Саки" в Криму. Під час удару на літовищі перебувало приблизно 12 бойових літаків Су-24 і Су-30, а також ПЗРК "Панцир". Внаслідок удару окупанти втратили свою техніку.

Крім того, модифіковані "Нептуни", які стали ракетами класу "земля – земля", знищили російські комплекси ППО С-400 "Тріумф" на мисі Тарханкут 23 серпня, а також на околиці Євпаторії – 14 вересня.

Особливістю української ракети "Нептун" є те, що вона не випромінює радіохвиль і не надсилає жодних сигналів, адже її інфрачервоне наведення працює в пасивному режиму. Завдяки цьому "Нептун" неможливо засікти.