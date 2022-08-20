"Нептун" має історичні досягнення, – Катков назвав список ефективної української зброї

Найефективнішою українською зброєю сьогодні є ракети "Нептун", протитанковий ракетний комплекс "Стугна", а також вітчизняні безпілотники. Вони мали не лише чудові результати на полі бою, але й відповідний психологічний ефект.

Водночас великий вклад в успіхи ЗСУ вклали низка оборонних підприємств, які модернізовували стару техніку. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

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ТОП-3 української зброї

Експерт вважає, що найбільший удар ворогові нанесли крилаті ракети "Нептуп".

У "Нептуна" є історичні досягнення. Це перша протикорабельна ракета, яка знищила флагман флоту та ракетний крейсер. До цього в історії ніхто ніколи подібного взагалі не робив,

– вважає Катков.

Наступним у переліку ефективної української зброї фахівець вказав протитанковий ракетний комплекс "Стугна".

"Важливість Стугни в тому, що вона не тільки вкрай ефективно використовується для знищення не лише танків, але і вертольотів – є два документальні випадки", – розповів головний редактор Defense Express.

З його слів, комплекс має виносний пульт, який зберігає життя нашим бійцям.

"Також цей пульт дозволяє генерувати величезну кількість відео, які відігравали величезну деморалізуючу роль на противника. Вони це бачать і вони розуміють, що з ними буде. Цей психологічний аспект роботи Стугни – він мав доволі непоганий ефект", – пояснив Катков.

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Також фахівець розповів, що велике значення для ЗСУ мали вітчизняні безпілотники.

"Безпілотники, які вже були на озброєнні були очима нашої артилерії. Це заводські озброєння, які відіграли вкрай важливу роль і були масовими. Ось такий ТОП-3, я вважаю, буде правильним", – зазначив експерт.

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Український Т-64 кращий, чим російський Т-72Б3

Катков підкреслив, що великий вплив на результативність ЗСУ на полі бою також мала й інша вітчизняна зброя, зокрема САУ "Богдана".

Не треба забувати, що наші бронетанкові заводи прогнали всі наші танки й бронетехніку, оснастивши їх сучасним радіозв'язком й тепловізорами. Був проведений астрономічний обсяг робіт, який вилився в те, що абстрактно наш Т-64 зразка 2017 року виявився кращим Т-72Б3,

– пояснив експерт.

За його словами, це думка українських танкістів, які працювали на обох танках. Водночас він додав, що оборонні підприємства провели багато роботи для модернізації інших комплексів, до прикладу, "Точка-У".

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