Резніков оприлюднив залишки ракетного арсеналу Росії

22 листопада 2022 , 13:16
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Джерело:

Олексій Резніков

З’явилася оцінка залишків ракетного арсеналу Росії. Її оприлюднив міністр оборони України Олексій Резніков.

До речі, раніше стало відомо, що в Росії залишилося трохи більше чверті високоточних ракет з усього запасу, який був на початок вторгнення в Україну в лютому. Про це заявляв Олексій Данілов.

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Залишки ракетного арсеналу Росії

Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив оцінку залишків ракетного арсеналу Росії.

Також міністр назвав чотирьох ворогів російського ракетного арсеналу:

  • блискучі українські війська ППО;
  • бездарні російські ракетні війська;
  • санкції;
  • час.


Залишки ракетного арсеналу Росії / Статистика Олексія Резнікова

Давайте демілітаризуємо терористичну державу, щоб жити в мирі!
– закликав Резніков.

Які ракети є в Росії

Росія має на озброєнні дев'ять типів ракет:

  • "Точка-У"
  • Х-59
  • Х-553
  • Х-22
  • "Калібр"
  • "Іскандер"
  • П-800 "Онікс"
  • Х-31
  • Х-101

Нагадаємо, під час ракетної атаки 17 листопада Повітряні сили ЗСУ збили над Київщиною дві крилаті ракети. Ймовірно, одна з них – крилата ракета типу Х-55 без бойової частини. Замість неї прилаштували блок, який був імітатором ядерної бойової частини. Її росіяни могли використовувати як хибну ціль для нашої системи ППО.


Скільки ракет ще залишилось у Росії / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Софія Ковнір