Резніков оприлюднив залишки ракетного арсеналу Росії

З’явилася оцінка залишків ракетного арсеналу Росії. Її оприлюднив міністр оборони України Олексій Резніков.

До речі, раніше стало відомо, що в Росії залишилося трохи більше чверті високоточних ракет з усього запасу, який був на початок вторгнення в Україну в лютому. Про це заявляв Олексій Данілов.

Важливо Скільки ракет зараз може виробляти Росія: військовий експерт назвав приблизні цифри

Залишки ракетного арсеналу Росії

Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив оцінку залишків ракетного арсеналу Росії.

Також міністр назвав чотирьох ворогів російського ракетного арсеналу:

блискучі українські війська ППО;

бездарні російські ракетні війська;

санкції;

час.



Залишки ракетного арсеналу Росії / Статистика Олексія Резнікова

Давайте демілітаризуємо терористичну державу, щоб жити в мирі!

– закликав Резніков.

Які ракети є в Росії

Росія має на озброєнні дев'ять типів ракет:

"Точка-У"

Х-59

Х-553

Х-22

"Калібр"

"Іскандер"

П-800 "Онікс"

Х-31

Х-101

Нагадаємо, під час ракетної атаки 17 листопада Повітряні сили ЗСУ збили над Київщиною дві крилаті ракети. Ймовірно, одна з них – крилата ракета типу Х-55 без бойової частини. Замість неї прилаштували блок, який був імітатором ядерної бойової частини. Її росіяни могли використовувати як хибну ціль для нашої системи ППО.



Скільки ракет ще залишилось у Росії / Інфографіка 24 каналу

Варте уваги – Стало відомо, скільки в Росії залишилось ракет: дивіться відео