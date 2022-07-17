У Defence Express відповіли, чому ворог почав бити ракетами С-300 по наземних цілях

Окупанти в Україні використовують зенітно-ракетні комплекси С-300 для ударів по наземних цілях. Потрапляти по об'єктах росіянам допомагають коригувальники вогню.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Defence Express Іван Киричевський. Він нагадав, що ЗРК С-300 призначені для боротьби з літаками в повітрі.

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У чому специфіка наведення ракет С-300

Втім, за словами Киричевського, у радянських комплексах С-300 була закладена опція стрільби по наземних цілях.

Але специфіка їх наведення по наземних цілях дуже складна. Треба знати координати цілі буквально до міліметра,

– наголосив військовий експерт.

Він додав, що окупантам важко самостійно наводити ракети.

Як коригувальники допомагають ворогу

Найнеприємніший фактор, за словами військового експерта, полягає у тому, що у наведенні ракет ворогу допомагають коригувальники. Завдяки інформації, яку вони передають, росіяни завдають ударів ракетами С-300, зокрема, по Миколаєву.

Щоб влучати, окупантам потрібні дуже точні координати. Вони, на жаль, отримують ці дані від девіантних особистостей, яких у Миколаєві є багато,

– зазначив Киричевський.

Він додав, що без точних координат масштаби руйнувань від російських ракет могли б бути меншими.

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Втім, на думку військового експерта, у цих ракетних обстрілах є і позитивний момент.

Чим більше росіяни будуть отак гатити своїми ракетами С-300 замість того, щоб використовувати їх за прямим призначенням, тим простіше буде діяти нашій авіації під час контрнаступальних дій на півдні України,

– наголосив Киричевський.

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