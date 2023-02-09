Доволі потужна ракета: на що здатні Storm Shadow, які Україні може надати Британія
Володимир Зеленський відвідав Велику Британію, тож українці чекають гарних новин щодо передачі нового озброєння. Експерти наголошують, що одним із хороших варіантів, на який може розраховує Україна, є ракети Storm Shadow. На що здатне це озброєння – читайте у статті.
Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик, ветеран російсько-української війни та майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. Він розповів, що це за ракети та чи зможуть їх використовувати ЗСУ.
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На що здатні ракети Storm Shadow
Олексій Гетьман назвав основні характеристика ракет Storm Shadow:
- Це крилаті ракети, які мають невелику швидкість та летять по запланованому маршруту. Але вони також звіряють свій маршрут через супутники та камери, тому військові зможуть бачити, як ті летять.
- Ракети Storm Shadow летять доволі низько – на висоті 30 чи 40 метрів, але перед тим, як досягнути цілі, вони піднімаються і під певним кутом атакують ціль.
- Важливо й те, що вони мають засоби захисту від радіолокаційних станцій, щоб їх не міг відстежити противник.
- Ця ракета доволі важка, залежно від того, як вона заряджена, ця зброя важить більше тонни. Але наші літаки можуть її підняти, і вона доволі потужна.
- До того ж, в неї нескладне кріплення на літаки, тож, ці ракети можна поставити на будь-які літаки, не лише британські. "Наприклад, на F-16, які ми можемо отримати після наступного "Рамштайну", – припустив майор.
Ці Storm Shadow легко прикріпити до літака, потім треба їх запрограмувати на ціль. В повітрі літак її відчепити і вона полетить самостійно на вказану ціль. Ми такі ракети зможемо запускати навіть з тих літаків, які зараз є на озброєнні ЗСУ,
– зазначив Гетьман.
Військовий аналітик додав, що F-16 може підняти до 8 тонн, а це близько 4 ракет Storm Shadow, а наші літаки МіГ та Су піднімають лиш близько 2 тонн. Тож, що одночасно завдати багато ударів, треба підняти в небо кілька літаків.
Гетьман розповів про постачання озброєння: відео
Раніше полковник ЗСУ та військовий експерт Роман Світан розповідав, що Storm Shadow – це ракета з дальністю від 250 до 1000 кілометрів. Він зазначив, що вона є дозвуковою і з потужною бойовою частиною.
На його думку, якщо ЗСУ отримають такі ракети, то неодмінно їх ефективно використають. Зокрема, одна із цілей – потопити весь Чорноморський флот Росії.
Він додав, що ці ракети є недешевими, вартість однієї складає орієнтовно півтора мільйона доларів. Тому, швидше за все, Британія надасть їх у визначеній кількості.
Чого Україні очікувати від Великої Британії: коротко
- Під час свого виступу перед парламентом Великої Британії Володимир Зеленський попросив про бойові літаки для України, які необхідні для посилення захисту українського неба.
- Згодом Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Воллеса дослідити, які літаки Велика Британія могла б передати Україні.
- Лідери цих країн підписали "Декларацію єдності", тож Україна та Велика Британія закріпили потужний союз.
- Президент розповів, що держави погодили потужну кількість броньованої техніки, постачання далекобійної зброї й домовилися почати підготовку українських пілотів.