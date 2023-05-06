Storm Shadow давно мали б працювати, – полковник запасу сказав, як можна застосувати ці ракети
Велика Британія розглядає можливість передачі Україні ракет Storm Shadow. Сумарна потужність кількох таких ракет здатна вивести з ладу Кримський міст.
Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, це доволі високоточна зброя, яка б суттєво підсилила наступальні спроможності української армії.
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Три – чотири Storm Shadow зруйнують Кримський міст
Він розповів, що Storm Shadow – це дозвукова крилата ракета, яка схожа на російські "Калібр", Х-101, Х-55, й може огинати рельєф місцевості, летіти на наднизьких висотах, має хорошу точність і може змінювати маршрут у польоті.
"Ми вже чуємо про них понад пів року, хоча давно мали б працювати ними. Там доволі просто система управління. Це ракета авіаційного базування. У деяких випадках вона можна запускатись зі стартових майданчиків морського базування, а це означає, що її можна переробити для сухопутного запуску. Вона може використовуватись, як ракети Harpoon, які вже доволі давно перебувають на озброєнні ЗСУ", – повідомив Світан.
Роман Світан про ракети Storm Shadow: дивитись відео
Він додав, що три – чотири Storm Shadow, скеровані у напрямку Кримського мосту, можуть вивести його з ладу. Для цього не потрібно десятки ракет, адже бойова частина Storm Shadow достатня для завдання пошкоджень такому об’єкту.
Що відомо про передачу Storm Shadow
- Президент Володимир Зеленський 3 січня провів розмову з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком. За даними ЗМІ, тоді обговорювалась можливість постачання Україні ракет Storm Shadow.
- Бойова частина цієї французько-англійської розробки важить 450 кілограмів. Деякі модифікації можуть долати майже 500 кілометрів.
- Очільник Міноборони Великої Британії Бен Воллес не виключає можливості постачання нашій державі Storm Shadow.