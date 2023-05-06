Storm Shadow давно мали б працювати, – полковник запасу сказав, як можна застосувати ці ракети

Велика Британія розглядає можливість передачі Україні ракет Storm Shadow. Сумарна потужність кількох таких ракет здатна вивести з ладу Кримський міст.

Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, це доволі високоточна зброя, яка б суттєво підсилила наступальні спроможності української армії.

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Три – чотири Storm Shadow зруйнують Кримський міст

Він розповів, що Storm Shadow – це дозвукова крилата ракета, яка схожа на російські "Калібр", Х-101, Х-55, й може огинати рельєф місцевості, летіти на наднизьких висотах, має хорошу точність і може змінювати маршрут у польоті.

"Ми вже чуємо про них понад пів року, хоча давно мали б працювати ними. Там доволі просто система управління. Це ракета авіаційного базування. У деяких випадках вона можна запускатись зі стартових майданчиків морського базування, а це означає, що її можна переробити для сухопутного запуску. Вона може використовуватись, як ракети Harpoon, які вже доволі давно перебувають на озброєнні ЗСУ", – повідомив Світан.

Роман Світан про ракети Storm Shadow: дивитись відео

Він додав, що три – чотири Storm Shadow, скеровані у напрямку Кримського мосту, можуть вивести його з ладу. Для цього не потрібно десятки ракет, адже бойова частина Storm Shadow достатня для завдання пошкоджень такому об’єкту.

Що відомо про передачу Storm Shadow