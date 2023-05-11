Ціль номер 1 для них – кримський міст, – Жданов про ракети Storm Shadow

Україна отримала від Великої Британії крилаті ракети дальнього радіуса дії Storm Shadow. Їх будуть застосовувати під час контрнаступу Збройних Сил України.

Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, така ракета дозволить порушити систему логістики російських військ на території тимчасово окупованого Криму.

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Ракети вже у нас

Він зазначив, що після заяви держсекретаря США Ентоні Блінкена, коли він офіційно оголосив, що Велика Британія замість США надасть Україні ракети великої дальності, інформація про їхню передачу Україні не стала сюрпризом.

"Думаю ракети вже у нас. Я вже зустрічав перші аналізи, що ці ракети можуть суттєво вплинути на хід бойових дій. Я думаю, що ціль номер 1 для цих ракет – Кримський міст. У неї дальність на базовому двигуні 500 кілометрів, а з додатковими баками – до 1000 кілометрів", – наголосив Жданов.

Олег Жданов про ракети Storm Shadow: дивитись відео

Військовий експерт додав, що Криму треба повернути статус півострова – зруйнувати міст, а потім методично зносити військові об’єкти на півострові, поки росіяни не викинуть білий прапор.

До слова, одне з завдань Гвардії наступу, що на базі Національної гвардії України, зачистка територій від окупантів,

– підкреслив Жданов.

Україна отримала ракети Storm Shadow