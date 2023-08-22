Кожен день має значення, – Бербок хоче швидшого рішення щодо передачі Taurus Україні
Джерело:RND
Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок сказала, що прагне швидкого ухвалення рішення щодо передачі далекобійних ракет Taurus українській армії. За її словами, кожен день має вирішальне значення.
Вона також підкреслила, що російська жорстокість нагадує про себе щодня. Тому Україна потребує зброї для власного захисту від окупантів.
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Бербок закликала прискорити передачу Taurus
Міністерка закордонних справ Німеччини зазначила, що за останні півтора року весь світ став свідком того, наскільки важливою для самооборони України є військова підтримка з боку країн-партнерів. Саме тому вона закликає німецький уряд швидше ухвалити рішення про передачу далекобійних ракет Taurus.
Те, що кожен день на рахунку, я думаю, стало не тільки переконливо, а й жорстоко,
– сказала вона.
Глава МЗС ФРН також запевнила, що німецька влада вивчає всі подальші запити України, аби дати їй змогу захищати власне населення. Вона також привітала рішення Данії та Нідерландів передати літаки F-16 нашій армії, назвавши це "чудовим днем для України й, відповідно, для Європи".
Що відомо про передачу ракет Taurus Україні
- Нещодавно іноземні видання зробили заяви про те, що Німеччина готова надати Україні ракети великої дальності. Повідомлення німецьких ЗМІ свідчать, що уряд країни розглядає можливість постачання в Україну керованих крилатих ракет типу Taurus.
- Видання Німеччини також наголошували, що передача ракет відбудеться після необхідних доопрацювань. Адже країна хоче не допустити того, щоб їхньою зброєю вражали територію Росії, що спонукає фахівців до внесення необхідних коригувань в дальність ураження цієї далекобійної зброї.
- Разом з тим міністр фінансів Німеччини 14 серпня прибув до Києва, де зустрівся з міським головою української столиці Віталієм Кличком. Крістіан Лінднер підтримав надання Україні далекобійних ракет Taurus і пообіцяв щорічну допомогу у розмірі п'ять мільярдів євро.