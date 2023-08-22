Кожен день має значення, – Бербок хоче швидшого рішення щодо передачі Taurus Україні

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок сказала, що прагне швидкого ухвалення рішення щодо передачі далекобійних ракет Taurus українській армії. За її словами, кожен день має вирішальне значення.

Вона також підкреслила, що російська жорстокість нагадує про себе щодня. Тому Україна потребує зброї для власного захисту від окупантів.

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Бербок закликала прискорити передачу Taurus

Міністерка закордонних справ Німеччини зазначила, що за останні півтора року весь світ став свідком того, наскільки важливою для самооборони України є військова підтримка з боку країн-партнерів. Саме тому вона закликає німецький уряд швидше ухвалити рішення про передачу далекобійних ракет Taurus.

Те, що кожен день на рахунку, я думаю, стало не тільки переконливо, а й жорстоко,

– сказала вона.

Глава МЗС ФРН також запевнила, що німецька влада вивчає всі подальші запити України, аби дати їй змогу захищати власне населення. Вона також привітала рішення Данії та Нідерландів передати літаки F-16 нашій армії, назвавши це "чудовим днем для України й, відповідно, для Європи".

Що відомо про передачу ракет Taurus Україні