Кандидат у канцлери Німеччини заявив, що готовий поставити Україні ракети Taurus
Джерело:NTV
Вже у 2025 році у Німеччині обиратимуть нового канцлера. Відомо, що чинному голові уряду Олафу Шольцу протистоятиме Фрідріх Мерц, якого Консервативний блок ХДС/ХСС обрав своїм кандидатом. Стала відома позиція Мерца щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus.
Виявилося, що лідер "Християнсько-демократичного союзу" не такий категоричний у цьому питанні, як Олаф Шольц. В ефірі ARD Фрідріх Мерц підтвердив готовність поставити Києву далекобійні ракети, але на певних умовах.
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Дасть Москві час подумати
Так, політик заявив, що поставив би крилаті Taurus в Україну лише після поетапного процесу. Спершу він висуне Путіну ультиматум. Він скаже російському диктатору, аби той припинив бомбардування цивільних об'єктів. У разі, якщо країна-агресорка проігнорує цю вимогу, Мерц спершу зніме обмеження на використання вже поставленого Україні озброєння. Другим кроком ймовірного канцлера стане поставка Taurus.
Зверніть увагу! Канцлер Олаф Шольц забороняє Україні використовувати німецьку зброю для ударів по території Росії.
Слід зауважити, що саме парламентська фракція ХДС/ХСС двічі вносила пропозицію про постачання Taurus Києву.
Нагадаємо, що наприкінці вересня Шольц вкотре відкинув можливість поставки Україні далекобійного озброєння. Канцлер рішуче заявив, що не постачатиме Києву ракети, які можуть долетіти до Москви.
Що відомо про ракети Taurus
- Taurus – авіаційна крилата ракета класу "повітря – земля" великої дальності, призначена для високоточних ударів і ураження високозахищених та заглиблених цілей, включно з важливими точковими та протяжними об'єктами, без заходу літака-носія в зону ППО противника.
- Максимальна дальність цієї ракети становить 500 кілометрів, а швидкість польоту — до 1163 кілометрів на годину.
- Taurus візуально схожа на Storm Shadow. Складається з корпусу, над яким розташоване крило, що розкривається, і хвостового оперення з елементами керування. Корпус ракети вкритий радіопоглинальним матеріалом, який знижує випромінювання та стає на перешкоді радіолокаційного виявлення ворогом.
- Є різні модифікації цієї ракети. Бетонобійна, яка допомагає пробивати укріплені бункери, командні пункти, склади боєприпасів. Є зі зменшеним об'ємом боєголовки, що збільшує дальність польоту.