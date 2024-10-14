Кандидат у канцлери Німеччини заявив, що готовий поставити Україні ракети Taurus

Вже у 2025 році у Німеччині обиратимуть нового канцлера. Відомо, що чинному голові уряду Олафу Шольцу протистоятиме Фрідріх Мерц, якого Консервативний блок ХДС/ХСС обрав своїм кандидатом. Стала відома позиція Мерца щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus.

Виявилося, що лідер "Християнсько-демократичного союзу" не такий категоричний у цьому питанні, як Олаф Шольц. В ефірі ARD Фрідріх Мерц підтвердив готовність поставити Києву далекобійні ракети, але на певних умовах.

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Дасть Москві час подумати

Так, політик заявив, що поставив би крилаті Taurus в Україну лише після поетапного процесу. Спершу він висуне Путіну ультиматум. Він скаже російському диктатору, аби той припинив бомбардування цивільних об'єктів. У разі, якщо країна-агресорка проігнорує цю вимогу, Мерц спершу зніме обмеження на використання вже поставленого Україні озброєння. Другим кроком ймовірного канцлера стане поставка Taurus.

Зверніть увагу! Канцлер Олаф Шольц забороняє Україні використовувати німецьку зброю для ударів по території Росії.

Слід зауважити, що саме парламентська фракція ХДС/ХСС двічі вносила пропозицію про постачання Taurus Києву.

Нагадаємо, що наприкінці вересня Шольц вкотре відкинув можливість поставки Україні далекобійного озброєння. Канцлер рішуче заявив, що не постачатиме Києву ракети, які можуть долетіти до Москви.

Що відомо про ракети Taurus