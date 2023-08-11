Німеччині було політично непросто постачати нам танки: чи дочекаємося ми ракет

Рішення щодо передачі Україні німецьких далекобійних ракет Taurus повільно просувається вперед. Берлін діє у цьому випадку неспішно з низки причин.

Про це 24 Каналу розповів експерт-міжнародник Богдан Ференс, зауваживши, що Україна ще на початку вторгнення критикувала Німеччину за повільні дії щодо військової допомоги.

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Але потрібно усвідомлювати, що в країні відбуваються внутрішні політичні дискусії щодо тих чи інших рішень.

Для Шольца і коаліції було непросто постачати нам танки, важке озброєння. В них купа проблем та внутрішніх викликів щодо оборонного бюджету, аудиту і всього іншого. Я думаю тут інколи є різне бачення, які дії можуть привести до яких контрдій. Є різні радники, які дають свої поради та бачення канцлеру,

– зауважив Ференс.

Загалом у випадку постачання зброї німецький Бундестаг є прогресивнішим за уряд Шольца. Там переконані, що Україна повинна отримати високоточну далекобійну зброю, яка допоможе в наступальних операціях.

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Шольц звертає увагу на дії США

Як наголосив Ференс, у випадку з танковою коаліцією Німеччина теж довго думала. Сам Шольц синхронізував свої дії з адміністрацією Байдена та самим президентом США.

Ймовірно, це свідчить про бажання канцлера Німеччини розділити рівень відповідальності та рівень зобов'язань в рамках війни Росії проти України. Така позиція притаманна Шольцу.

Ми зараз бачимо, що США не поспішають з передачею ATACMS Україні. Це слугує для нас сигналом, що потрібно частіше аргументувати на найвищому рівні, чому такий вид озброєння нам важливий і які результати можна досягнути, якщо ключові наші партнери будуть рішучішими у цьому питанні,

– зазначив Ференс.

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