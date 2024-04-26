Авіаексперт назвав умову, за якої Україна може отримати Taurus

Збройні Сили України потребують якомога більше далекобійного озброєння. Українська армія вже отримувала від союзників ракети ATACMS, Storm Shadow та SCALP-EG, але канцлер Німеччини навідріз відмовляється передавати ракети Taurus.

Однак попри категоричність Олафа Шольца, Україні ще зарано розглядати питання отримання Taurus. Про це 24 Каналу сказав авіаексперт, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський.

Важливо Не через ядерну загрозу: чому насправді Шольц не передає Taurus Україні

Є одна умова

Ракети Taurus Україна може отримати, за умови, якщо матиме, наприклад, шведські літаки Gripen. Адже вони здатні нести Taurus. Винищувачі Gripen – це найближчий літак, який Повітряні сили ЗСУ можуть отримати із західних після F-16.

Я б розглядав питання щодо отримання Taurus вже після того, як ми матимемо шведські Gripen,

– зауважив Храпчинський.

За його словами, є позиційна складова, коли одна країна мусить дослухатись до іншої, та відбуваються дипломатичні розмови щодо отримання певних елементів озброєння.

Попри відсутність Taurus, наявне озброєння може дозволити Силам оборони завдавати ударів по низці стратегічних цілей росіян. Але їх, на жаль, українські військові можуть використовувати лише по тимчасово окупованій території. Проте на території Росії є велика кількість важливих цілей, які треба знищувати для того, щоб розривати логістичне плече.

Категорична позиція Шольца щодо Taurus Україні