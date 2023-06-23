Не лише авіація й Atacms: льотчик-інструктор назвав озброєння, яке значно допоможе ЗСУ

Українські Збройні Сили мають успіхи на багатьох напрямках контрнаступальної операції. Втім все не так швидко, як хотілося б. Одна з причин уповільнення наступу – відсутність авіації та замінована значна частина окупованої території.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. Ефективність наступальних дій була б набагато кращою за наявності авіації.

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Окрім того, за наявності відповідної зброї, втрати наземного війська, яке йде в контрнаступ, було б в 10 разів меншим.

Була б авіація, нам не страшні б були жодні мінні поля, тому що авіація спеціальним бомбардуванням робить проходи в полях краще будь-якої інженерної системи, яка є наземною. Ну і, відповідно, авіація прориває будь-яку лінію оборони, якою б вона не була,

– прокоментував Світан.

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Україні треба "Томагавк"

Як зазначив Світан, нам треба не відбиватись, а знищувати все, що виготовляє ворожу зброю та техніку на території Росії. Для цього треба крилаті ракети дальністю понад 2000 кілометрів – "Томагавк".

Такі заводи безпілотниками не знищиш, треба реальні півтонні бойові запаси, тільки ними можна завдати шкоди,

– сказав Світан.

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