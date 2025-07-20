Не тільки з кораблів: як Україна може запускати ракети "Томагавк"
- Україна може запускати ракети "Томагавк" не тільки з кораблів, але й з інших майданчиків.
- Микола Маломуж зазначив, що для ефективного використання "Томагавків" потрібна підготовка, і це може стримати агресію Росії.
- Україна здатна розробити системи для безперервного тиску на ворога, використовуючи різні методи запуску ракет.
Росіяни продовжують тероризувати мирне населення України. Завадити цьому можуть потужні удари на глибину території ворога й знищення його військових спроможностей.
Про ракети "Томагавки" як потужний засіб ураження – говорять вже давно. Як зауважив 24 Каналу генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, здебільшого їх запускають з кораблів або підводних човнів.
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Як запускати ракети "Томагавки"
У Росії мають розуміти, що ця зброя може з'явитися в української армії. Але цей потужний блок поки тільки поступає для завдання ударів по території країни-агресорки. До того ж їхні пуски можна здійснювати з літаків, на підготовлених майданчиках нашого флоту.
Україна вже давно адаптувалася та запускає певні види озброєння з літаків. Так само можна зробити з ракетами "Томагавк". Такі варіанти вже розглядали. Але насамперед треба провести підготовку.
На другому етапі, якщо будуть підготовлені майданчики, – ці ракети ефективно спрацюють. Навіть якщо цей процес тільки почнеться, то Путін зрозуміє, що далі рухатися не потрібно,
– наголосив Микола Маломуж.
Отже, нам потрібні системні методи тиску, які працюватимуть без зупинок. "Томагавк" можна запустити або з моря, або з літаків, чи з суші. Україна здатна розробити безліч систем.