Україна може отримати ракети Tomahawk від Сполучених Штатів Америки. Поки достеменно невідомо, коли це станеться, проте ця зброя вкрай необхідна нашій державі для протидії ворогу на його ж території.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, зазначивши, що Сили оборони вглиб Росії можуть дістати лише далекобійники дронами. Вага бойової частини таких безпілотників до 50 кілограмів.

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Чому Україні важливо отримати ракети Tomahawk?

Павло Нарожний зауважив, що далекобійні дрони України дуже ефективно працюють проти російських складів із паливом, нафтопереробних заводів та станцій, які перекачують газ.

Але коли мовиться про заводи із виготовлення озброєння, то це ніби "укус комара". Вдається лише тимчасово призупиняти окремі ланки виробництва,

– сказав він.

Тому Україні потрібні Tomahawk із дальністю 2 тисячі кілометрів. За словами військового експерта, у цей радіус дії потрапляють майже всі російські заводи із виробництва зброї.

Ракетки, які наша держава може отримати від США, мають бойову частину 400 – 450 кілограмів. Якщо Україна матиме їх, то зможе не просто призупинити роботу, а повністю знищити заводи, де окупанти виготовляють зброю.

Тобто зробити так, щоб вони зупинилися на довгі роки, поки триватиме відновлення. Також можна знищувати ці заводи разом з їхніми фахівцями. Важливо завдавати ударів не точково. Така сама історія з командними пунктами та арсеналами. Але для того, щоб все знищити повністю потрібні десятки крилатих або балістичних ракет,

– додав Павло Нарожний.

Нагадаємо, США розглядали можливість передати Україні ракети Tomahawk, здатні вражати цілі далеко в тилу Росії, зокрема в Москві чи Санкт-Петербурзі. Переговори з цього приводу відбувалися 11 липня 2025 року, однак наразі ці ракети не включені до пакета допомоги. Водночас джерела не виключають, що передача Tomahawk може відбутися пізніше, якщо виникне політична потреба.