"Наближаємося до холодної війни": Пєсков відреагував на рішення США про ракети Tomahawk у ЄС
У Путіна висловилися щодо рішення США посилити Німеччину далекобійною зброєю, передає 24 Канал.
У Європі таку далекобійну зброю не розміщували з 1980-х, а конкретно в Німеччині – з часів холодної війни. Росіяни вже обіцяли, що будуть реагувати військовим чином, "без нервів та емоцій".
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Як у Кремлі відреагували на рішення про "Томагавки" для Німеччини
Упевненими кроками наближаємося до холодної війни. Усе це вже було,
– заявив Пєсков.
Він звинуватив Німеччину, США, Францію та Велику Британію в тому, що вони безпосередньо беруть участь у конфлікті "довкола України", та "повертаються всі атрибути холодної війни з конфронтацією та прямим протистоянням".
"Усе це робиться, щоб подавити нашу країну та гарантувати нашу стратегічну поразку", – сказав Пєсков.
Він пообіцяв, що Росія "врахує це" і що взагалі це "не привід для песимізму, навіть навпаки – треба зібратися та використати весь наш дуже багатий потенціал".
Раніше у схожому ключі висловився Роберт Фіцо. Він сказав, що через вступ України до НАТО може розпочатися Третя світова.