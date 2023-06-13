Було дві хвилі, – у Повітряних силах прокоментували нічну атаку Росії
Уночі 13 червня Росія здійснила чергову масовану атаку проти України. Окупанти атакували Україну крилатими ракетами та ударними безпілотниками типу "Шахед".
Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону прокоментував чергову атаку ворога. За його словами, окупанти випустили на територію України ракети повітряного базування Х-101/Х-555.
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Було дві хвилі атак
Ігнат пояснив, що спочатку ворог залучив 8 літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспію. В перші хвилі атаки вдалося знищити 10 крилатих ракет.
Вже під ранок противник знову здійснив пуски ракет, в небі було помічено 3 бомбардувальники, щоправда, цього разу лише одна ракет досягла території нашої держави, і близько 7 ранку її знищили сили ППО.
Я б не сказав, що це зміна тактики. Це черговий удар, черговий терористичний акт, який росіяни роблять, на жаль, регулярно,
– каже речник.
Крім того, він наголосив, що такими атаками росіяни хочуть виснажити нашу ППО. Все тому, що ворог на різних ділянках фронту дозовано використовує дешеві дрони-камікадзе, аби наша ППО витрачала дорогий боєкомплект.
Що відомо про наслідки атаки
- У Кривому Розі росіяни влучили в декілька мирних об'єктів у різних частинах міста, у тому числі – у п'ятиповерховий будинок. Унаслідок обстрілу в Кривому Розі відомо про 25 поранених, 6 загиблих та 5 людей, які, ймовірно, під завалами
- Цієї ж ночі противник атакував Харків "Шахедами", внаслідок чого є прильоти по цивільній інфраструктурі. За попередньою інформацією, постраждало комунальне підприємство у Київському районі, а також складське приміщення у Салтівському.
- Крім того, Росія намагалася атакувати Київ, але, на щастя, всі ворожі цілі були знищені.