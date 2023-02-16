Росія випустила 8 "Калібрів", усі збила ППО, – в ОК "Південь" розповіли деталі нічного удару

Російські військові здійснили комбіновану ракетну атаку по Україні у ніч проти 16 лютого. Уже відомо, що окупанти випустили відразу 8 ракет типу "Калібр". Яка тепер тактика ворога.

Як зауважила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк під час телемарафону, українців дійсно попереджали, що наступна атака може бути через 2 тижні з моменту попередньої. Існувало припущення, що це може статися у річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого, передає 24 Канал.

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Ворог шукає нову тактику

За словами Гуменюк, прогноз про 2 тижні формувався за результатами спостережень й аналітики. Українські військові й експерти вивчають поведінку ворога та намагаються зрозуміти, як і коли він може атакувати знову.

Водночас речниця ОК "Південь" зауважила, що ворог перманентно перебуває у пошуку способів змінити тактику дій. Впливає на це результативність української ППО, яка не дозволяє окупантам досягнути бажаних результатів. Саме тому вороги активно збирають інформацію як про об'єкти для майбутніх атак, так і про те, де розташована ППО.

Так само сталося і цієї ночі. Той ракетоносій, який перебував на службі, і ми його спостерігали, знали, що він споряджений 8 ракетами типу "Калібр", випустив весь свій заряд. Але ППО Південного напрямку спрацювала на відмінно, збиті всі 8 ракет типу "Калібр": 6 над Миколаївщиною та 2 над Херсонщиною,

– підкреслила Гуменюк.

Вона додала, що окупанти використовують також інші способи завдавати удару. Цього разу ворог знову здійснив міксовану атаку. Він використовував також дрони та літаки стратегічної авіації. За її словами, були запуски й інших ракет, але їх не фіксували у регіоні, за який відповідає ОК "Південь".

"Але ми говоримо про те, що спостерігали проліт ракет і в інших регіонах. І знаємо, що є влучання у Львівській області", – додала вона.

Речниця підкреслила, що тактика ворога змінюється. На це впливає наявність його можливостей. Саме тому останнім часом окупанти здійснюють комбіновані удари. Що стосується кількості ракет, якими атакували Україну, то наразі відповідна інформація уточнюється.

На Львівщині приліт

Як уже зауважила Наталія Гуменюк, ворог атакував Львівщину цієї ночі. Про вибухи моніторингові групи повідомляли о 03:40. Тоді, правда, достеменно не було зрозуміло, чи це була робота ППО, чи приліт.

Невдовзі глава ОВА Максим Козицький підтвердив влучання. За його словами, окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, яку вдалося ліквідувати. На щастя, минулося без жертв і постраждалих.