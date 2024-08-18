Не схожа на попередні, – генерал-лейтенант про повітряну атаку по Києву в ніч на 18 серпня
В ніч на 18 серпня Росія намагалася атакувати Україну з використанням дронів та крилатих ракет. Атака мала свої особливості, які відрізняли її від попередніх.
Які саме пояснив 24 Каналу генерал-лейтенант, військовий експерт Ігор Романенко.
Детальніше Вночі Росія атакувала ракетами й "Шахедами": скільки цілей збила ППО
Особливості атаки
Попередні атаки зазвичай були комбінованими з кількох десятків дронів типу "Шахед" та балістичних ракет. Натомість минулої ночі летіла одна балістична ракета "Іскандер-М", дві балістичні ракети KN-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59, три крилаті ракети, тип яких уточнюється, та 8 безпілотників.
Зауважимо, що вночі з’являлася інформація про зліт стратегічних бомбардувальників, однак про пуски ракет не було зазначено.
Романенко пов'язує зменшення використання стратегічної авіації ворога з частими втратами суден, які належать до ядерної тріади Росії, адже можуть нести ядерні боєголовки. З іншого боку, за словами експерта, ворог може просто накопичувати ракети для масованої атаки до Дня Незалежності України.
Вони можуть готувати до цієї дати атаку з використанням балістичних, крилатих ракет та "Шахедів". Безумовно, військові готуються до такого сценарію,
– зауважив генерал-лейтенант.
Що відомо про атаку 18 серпня
- Із 16 запущених по Україні цілей силам ППО вдалося знищити 13. Серед них 2 балістичні ракети KN-23, три крилаті ракети та вісім "Шахедів".
- За попередньою інформацією, обійшлося без людських втрат і потерпілих.