Не схожа на попередні, – генерал-лейтенант про повітряну атаку по Києву в ніч на 18 серпня

В ніч на 18 серпня Росія намагалася атакувати Україну з використанням дронів та крилатих ракет. Атака мала свої особливості, які відрізняли її від попередніх.

Які саме пояснив 24 Каналу генерал-лейтенант, військовий експерт Ігор Романенко.

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Особливості атаки

Попередні атаки зазвичай були комбінованими з кількох десятків дронів типу "Шахед" та балістичних ракет. Натомість минулої ночі летіла одна балістична ракета "Іскандер-М", дві балістичні ракети KN-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59, три крилаті ракети, тип яких уточнюється, та 8 безпілотників.

Зауважимо, що вночі з’являлася інформація про зліт стратегічних бомбардувальників, однак про пуски ракет не було зазначено.

Романенко пов'язує зменшення використання стратегічної авіації ворога з частими втратами суден, які належать до ядерної тріади Росії, адже можуть нести ядерні боєголовки. З іншого боку, за словами експерта, ворог може просто накопичувати ракети для масованої атаки до Дня Незалежності України.

Вони можуть готувати до цієї дати атаку з використанням балістичних, крилатих ракет та "Шахедів". Безумовно, військові готуються до такого сценарію,

– зауважив генерал-лейтенант.

Що відомо про атаку 18 серпня