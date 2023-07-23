Росія замінила ракетоносії у Чорному морі: в ОК "Південь" попередили про дуже високу небезпеку

23 липня 2023, 15:21
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Владислав Назаров

В оперативному командуванні "Південь" розповіли про підступні дії російських окупантів. Українців закликали бути пильними на тлі нещодавних ракетних обстрілів з боку Росії.

Рівень ракетної небезпеки в Україні залишається надзвичайно високим. Про це спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров написав у своїх соцмережах.

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Яку техніку Росія вивела у Чорне море

Полковник Назаров повідомив, що країна-агресорка завела у пункт базування підводний човен, який у ніч на 23 липня обстрілював Південь України "Калібрами".

Ця субмарина випустила усі крилаті ракети. Замість неї окупанти вивели на бойове чергування малий ракетний корабель. Він здатний запускати до 8 "Калібрів".

Речник ОК "Південь" нагадав про підступність росіян.

Ворог атакує не тільки вночі. Днями він вдався до потужної атаки інфраструктури регіону і серед дня,
– написав він.

Крім цього Назаров закликав українців бути свідомими та пильними, а також не нехтувати власною безпекою. Він наголосив, що під час повітряної тривоги варто переходити в укриття. Полковник також закликав не фільмувати бойову роботу нашої ППО та не оприлюднювати результати влучань російських ракет, щоб не допомагати ворогу.

Росія продовжує тероризувати Південь

  • У ніч на 23 липня загарбники обстріляли Одесу ракетами різних типів. Це вже 5-та атака протягом тижня. Цього разу росіяни вдарили по центру міста, що перебуває під охороною ЮНЕСКО.
  • Нещодавно міноборони держави-терориста заявило, що загарбники буцімто атакували місця, "де готуються теракти". Однак депутат Одеської районної ради Сергій Сізоненко спростував черговий російський фейк.
  • Він наголосив, що ворог пошкодив виключно цивільні об'єкти, серед яких також постраждало 5 дитячих садочків й 4 школи. Ці будівлі готувалися до навчального року.
  • Нагадаємо, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук у розмові з 24 Каналом зазначив, що частину ракет загарбники випустили з території тимчасово окупованого Криму. Він назвав півострів величезним хабом для російських військ та запевнив, що вони отримають відповідь за обстріли Одеси.

Автор: Петро Залива