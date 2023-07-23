Росія замінила ракетоносії у Чорному морі: в ОК "Південь" попередили про дуже високу небезпеку

В оперативному командуванні "Південь" розповіли про підступні дії російських окупантів. Українців закликали бути пильними на тлі нещодавних ракетних обстрілів з боку Росії.

Рівень ракетної небезпеки в Україні залишається надзвичайно високим. Про це спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров написав у своїх соцмережах.

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Полковник Назаров повідомив, що країна-агресорка завела у пункт базування підводний човен, який у ніч на 23 липня обстрілював Південь України "Калібрами".

Ця субмарина випустила усі крилаті ракети. Замість неї окупанти вивели на бойове чергування малий ракетний корабель. Він здатний запускати до 8 "Калібрів".

Речник ОК "Південь" нагадав про підступність росіян.

Ворог атакує не тільки вночі. Днями він вдався до потужної атаки інфраструктури регіону і серед дня,

– написав він.

Крім цього Назаров закликав українців бути свідомими та пильними, а також не нехтувати власною безпекою. Він наголосив, що під час повітряної тривоги варто переходити в укриття. Полковник також закликав не фільмувати бойову роботу нашої ППО та не оприлюднювати результати влучань російських ракет, щоб не допомагати ворогу.

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