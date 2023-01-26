Зеленський назвав регіони з найскладнішою ситуацією в енергосистемі після удару

Росіяни 26 січня завдали чергової масованої ракетної атаки по Україні. Через це ситуація в енергетиці ускладнилась. Президент Володимир Зеленський розповів, де діють найбільші обмеження.

Президент у традиційному зверненні розповів, що провів сьогодні оперативні наради щодо ситуації в енергетиці. Говорили про наявні дефіцити та відновлення після ударів терористів.

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Де найскладніша ситуація

Ремонтники працюють в усіх точках, де були влучання. Наразі обмеження постачання електрики є в більшості регіонів. За словами Зеленського, найскладніша ситуація:

в Одеській області,

Львівській,

Вінницькій,

Київській,

Сумській,

Полтавській.

Енергетики та комунальники робитимуть все для стабілізації енергосистеми, а також для того, аби відновити генерацію й технічні можливості постачання.

Звернення Зеленського: дивіться відео

Після ракетної атаки у Києві та Дніпрі діяли екстрені відключення світла. Столиця згодом повернулась до планових вимкнень. На одному з енергооб'єктів у Дніпропетровській області знищено основне високовольтне обладнання, влучання були на Київщині та Одещині.

Окремо Зеленський подякував Повітряним силам, які вранці та вдень забезпечували захист України від ракет і дронів терористів. Глава держави відзначив воїнів 96-ї Київської, 160-ї Одеської та 208-ї Херсонської зенітних ракетних бригад.

Однак додав, що засобами ППО складно забезпечити 100% захисту. Зокрема, коли терористи застосовують балістичні ракети. Зеленський констатував, що внаслідок влучання ракет є поранені та загиблі. Він висловив співчуття їхнім близбким та рідним.