Була дуже складна схема маневрів, – Гуменюк про нічну атаку

У ніч проти 27 серпня росіяни атакували територію України ракетами зі стратегічних бомбардувальників. У кількох областях працювала ППО.

В ефірі телемарафону керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк пояснила, у чому була особливість нічної атаки. За її словами, ворог використав складні маневри, передає 24 Канал.

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Яку мету мав ворог

Останнім часом в ЗСУ спостерігають таку тактику росіян, коли вони багато маневрують ракетами або ударними дронами. Як пояснила Гуменюк, ворог робить це для того, аби виснажити системи та засоби протиповітряної оборони. Ця тактика вже зрозуміла для українських захисників, але у ніч на 27 серпня ворог застосував дуже складну схему маневрування.

Зараз ми спостерігали дуже складну схему маневрів. Найімовірніший за все, дійсно вишукувалися варіанти прокладання безпекових маршрутів для майбутніх атак, – заявила Гуменюк.

Разом з тим, вона наголосила, що загроза ракетних обстрілів залишається.

Нічна атака ракетами: коротко